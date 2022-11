Via dei fiori rossi (25 novembre)

Via dei fiori rossi è un inno che irrompe in questa giornata che urla e reclama un concetto su tutto, “uscirne è possibile” la violenza sulle donne non dovrà più esistere.

Venticinquepiùundicifatrentasei che nel linguaggio della smorfia rimanda alle“nacchere”.

Uno strumento musicale che sembra essere simbolico per una sveglia che riguarda tutti, istituzioni, tabù e coscienze.

Violenze fisiche, sessuali e psicologiche tra le mura domestiche e fuori, che si cibano di plagi e dipendenze economiche, prepotenze e anguste angherie che a causa di restrizioni e pandemia hanno subito una rapida quanto velenosa impennata.

Ma esiste la via dei fiori rossi che vuole ergersi a modello di vita nuova con la consapevolezza della strada lunga e irta, ma con i cartelli ben chiari che indicano la destinazione.

Via dei fiori rossi al 36, con le nacchere a fare da sottofondo, tra amore, tenerezza e pace.

E cche sia un Red Friday.

Zero Biscuit di Mauro Lama