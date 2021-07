Verso il Domani di Casale sul Sile sulla discarica di Via Del Carmine di Conscio

VERSO IL DOMANI: “L’AMMINISTRAZIONE DI CASALE PARTECIPI AL BANDO DELLA REGIONE PER METTERE LA PAROLA FINE ALLA DISCARICA DI VIA DEL CARMINE DI CONSCIO”

Con i finanziamenti regionali stanziati con la delibera n. 951 si può chiudere questo annoso problema, lo sostiene il gruppo consiliare di Verso il Domani del Comune di Casale sul Sile

Il 13 luglio 2021 la Regione del Veneto ha approvato il Bando per la concessione di contributi ai Comuni Veneti a sostegno di bonifiche ambientali di siti inquinati.

Un’opportunità che il gruppo consiliare di Verso il Domani del Comune di Casale sul Sile ha pensato di non poter perdere, perché a Conscio, in via del Carmine, esiste un’area inquinata e abbandonata da anni. E’ nata negli anni ’90 come discarica 2A per il recupero di materiali inerti ed è finita come deposito abusivo di una grande quantità di ceneri da depuratore.

E’ iniziata così una lunga storia culminata con diffide, sequestri, inadempienze che hanno portato la Provincia di Treviso a decidere di intervenire in via sostitutiva, come previsto dalla legge, per la rimozione e lo smaltimento delle ceneri, avvalendosi della riscossione della fidejussione per un importo di 1.167.750,00 €.

Venuto a conoscenza del bando della regione, il gruppo consiliare di Verso il Domani ha perciò inviato al Sindaco Giuliato un’interpellanza urgente per chiedere se l’amministrazione conosceva il contenuto della delibera regionale e se intendeva partecipare al relativo bando, oppure se aveva qualche altro progetto per quell’area.

Ha chiesto inoltre di conoscere l’iter procedurale adottato dalla Provincia per smaltire le ceneri del sito.

Nella riunione del Consiglio Comunale di giovedì 29 luglio, l’Assessore all’ambiente Massimo Da Ros ha risposto che la Provincia ha pubblicato un nuovo bando per la rimozione delle ceneri proprio nella giornata di giovedì 29 luglio, dopo altri tentativi andati deserti, e che il Comune sta sentendo la Regione per capire se è possibile partecipare al bando regionale e intanto farà delle verifiche sul sito.

“E’ una risposta vuota e incredibile di una Amministrazione che non ha nessun progetto per quell’area e che spera negli interventi degli altri – sostengono Bruna Battaglion, Stefania Benetti e Martina Simionato, consiglieri comunali del gruppo Verso il Domani – Il sindaco Giuliato e la sua maggioranza devono immediatamente incaricare dei tecnici ambientali competenti che predispongano un progetto idoneo ad accedere al contributo regionale da presentare in tempo debito per bonificare finalmente il sito inquinato di via del Carmine. Devono inoltre controllare l’iter del bando provinciale, perché non si perda più tempo nello smaltimento delle ceneri che sono ora compito della Provincia. Utilizzando queste opportunità, Casale ha ora la possibilità di mettere la parola fine alla discarica di Conscio e risolvere finalmente questo annoso problema.”