Verrà presentato a Noale “Eric e Luna e l’eruzione del vulcano”, il nuovo libro di Michela Salizzato

“Eric e Luna e l’eruzione del vulcano”, il nuovo libro di Michela Salizzato

Arriva in libreria il quinto capitolo della saga letteraria per bambini di “Eric e Luna”, scritta da Michela Salizzato ed edita da Planet Book.



La prima presentazione del libro si terrà martedì 3 agosto alle 21:15, presso la Piazzetta Giacomo dal Maistro a Noale.



Per partecipare all’evento, occorre la prenotazione al numero 334 1051796 oppure via email a [email protected] (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00).





IL LIBRO

La terra trema nel paese dei draghi e vicino a Vulcania si manifestano strani fenomeni naturali. Il re dei draghi teme che questo rappresenti un segnale di un’inaspettata ripresa dell’attività eruttiva del vulcano, dormiente da moltissimi anni. Per averne la certezza Dragon invia i draghi esploratori al centro di vulcanologia per chiedere consulto al più grande esperto di fenomeni sismici. Quando i timori del re vengono confermati, si è certi anche che la comunità dei draghi rossi è messa in pericolo dal rischio di un’eruzione esplosiva. Eric, Luna e Fiamma, assieme agli amici draghi, si troveranno a dover affrontare una nuova avventura per salvare i draghi che vivono nel vulcano. Incontreranno nella loro impresa degli incredibili, quanto validi, alleati: i draghi fantasmi, abitanti del sottosuolo di Vulcania. Tra scosse di terremoto sempre più frequenti e fratture nel terreno, i protagonisti dovranno combattere una lotta contro il tempo per fermare l’eruzione prima che sia troppo tardi.





L’AUTRICE



Michela Salizzato è nata a Mestre (VE). Ha conseguito la laurea in Scienze Ambientali e la laurea in Lingue e Letterature Straniere. Lavora come assistente di direzione presso un’azienda internazionale. Ha pubblicato articoli scientifici su riviste internazionali e ha scritto “Eric e Luna nel paese dei draghi”, “Eric e Luna e la battaglia dei draghi”, “Eric e Luna e la lunga strada del ritorno”, “Eric e Luna e il segreto del vulcano”, pubblicati da Planet Book nel 2017, 2018, 2019 e 2020.