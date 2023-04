Verbania accoglie la Primavera: la straordinaria fioritura di 80mila varietà di Bulbose

Dal 1957 la Festa delle Bulbose presenta nuove prospettive cromatiche, sapientemente create dagli esperti giardinieri del parco. Un’esposizione floreale che racchiude oltre 70 specie differenti, e dove è possibile percorrere il celebre Labirinto dei Tulipani composto da un sentiero di circa 400 metri, immerso tra incredibili sfumature. Fino al 23 aprile, Verbania dà il benvenuto ai propri visitatori con veri e propri spettacoli multicolore.

VERBANIA – La Festa delle Bulbose ai Giardini Botanici di Villa Taranto annuncia l’arrivo della primavera con una straordinaria fioritura di 80mila bulbose tra cromie di unica bellezza. Ogni anno, dal 1957, questa manifestazione floreale regala ai viaggiatori nuove prospettive, grazie all’esperienza dei tanti professionisti che si occupano del parco.

I Giardini Botanici diventano una vera e propria tavolozza di colore, con migliaia di bulbi appartenenti a circa 70 varietà diverse, per forma e per colore, che dipingono prati e aiuole del parco. Spettacolare è il Labirinto dei Tulipani, che ammalia i visitatori con magici giochi di sfumature. Un lungo percorso sinuoso di circa 400 metri dove sono piantumati bulbi dalle tonalità seducenti.

La rassegna, inaugurata per la prima volta dal Capitano Neil Mc Eacharn nel 1957, regala la possibilità di ammirare magnolie, narcisi, rododendri, viole, giacinti e più di 40mila muscari, che formano un grande e profumato tappeto dai toni del blu. Tra i protagonisti anche di questa edizione non poteva mancare il tulipano, oggi considerato come una dichiarazione d’amore, tra cui spiccano le varietà più pregiate: come i tulipani a fiore di peonia come il “Carnaval de Nice”; a fiore di giglio come il tulipano “Ballerina” e quelli sfrangiati come il tulipano “Vincent van Gogh”, che prende il nome proprio dal famoso pittore. È inoltre la gamma dei colori presenti e risultano spettacolari gli accostamenti, tra cui il bianco/rosso che si trova nella parte alta del parco.

Questi fiori, coltivati più di mille anni fa in Turchia, arrivarono in Europa solo nel XVI secolo dal Kazakhistan all’Olanda, passando dall’Impero Ottomano. Si ritiene che il loro nome derivi dal termine turco “tullband”, tradotto in italiano “turbante” proprio a causa della loro particolare forma. Per il loro prezioso ed elegante valore decorativo e altresì per quello economico, i tulipani divennero presto una merce di lusso e uno status symbol.

Verbania – Villa Taranto Tulipani Aprile 2007 ©Studio Fotografico Pessina – Domodossola

Un suggestivo ed imperdibile evento, ricco di storia e sfumature e grazie al quale, con un’avvolgente passeggiata tra i fiori, i visitatori potranno sperimentare il diretto contatto con la natura, le sue tinte e i suoi aromi.

Gli eventi primaverili non si fermano qui, seguirà, infatti, il celebre salone del libro dedicato al giardinaggio e alla botanica, Editoria e Giardini che, alla sua 16° edizione, avrà come tema “Il giardino che Accoglie”. Un’edizione speciale non solo perché per la prima volta si terrà in primavera, dal 27 maggio al 4 giugno 2023, con un evento post al 5 giugno che avrà come ospite Serena Dandini, ma anche per le iniziative, i convegni e le mostre proposte che condurranno gli ospiti al cuore della manifestazione. Non resta che partire e lasciarsi avvolgere dalle vivaci cromie della città.