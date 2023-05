Ventitré nuovi Carabinieri in Provincia di Treviso

Ben 23 Carabinieri neopromossi del 141° corso formativo prenderanno nei prossimi giorni servizio in Provincia di Treviso. Provenienti dalle Scuole Allievi di Iglesias, Torino, Roma, Taranto, Campobasso e Reggio Calabria, i giovanissimi militari sono stati tutti destinati a Stazioni Carabinieri, ove svolgeranno il previsto quadriennio di ferma volontaria per poi transitare in servizio permanente.



Si tratta di un significativo rinforzo per la provincia di Treviso, a favore di Comandi dell’Arma, le Stazioni appunto, diffusi capillarmente sul territorio quali presidi di ascolto, accoglienza e legalità impegnati ad assicurare tutti i servizi di polizia, espletando così un ruolo sociale insostituibile attraverso il contatto continuo con le operose comunità della “Marca”.

Dei 23 Carabinieri (6 di sesso femminile) 4 sono stati assegnati, in particolare, alla Stazione di Treviso, 2 a quelle di Riese Pio X, Paese e Valdobbiadene, i restanti a rinforzare altri Presidi dell’Arma del reticolo territoriale trevigiano, che annovera, complessivamente, circa 700 Carabinieri nei vari ruoli e gradi.