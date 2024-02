Venice Night Trail è Sold Out

L’ottava edizione della Venice Night Trail è già Sold Out. Esauriti i 5000 pettorali per il trail notturno organizzato da Venicamarathon

VENEZIA – Chiudono con circa un mese d’anticipo le iscrizioni all’ 8^ CMP Venice Night Trail, è già Sold Out. Il trail notturno organizzato da Venicemarathon con il fondamentale supporto e patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Venezia e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, ha già esaurito i 5000 pettorali disponibili.

Il sold out dell’iscrizioni non è, infatti, più una novità ma una piacevole tradizione, che si ripete ormai ogni anno sin dalla prima edizione.

L’affascinante corsa notturna in programma a Venezia nella serata di sabato 6 aprile, prevede un percorso a lume di torcia di 16K e 51 ponti nel cuore di una delle città più belle al mondo, che ogni anno esercita sempre fortissimo richiamo per runners italiani e stranieri, sempre più in aumento.

La partenza della gara è prevista alle ore 21 dal Porto di Venezia, più precisamente dal Terminal Crociere 123 dove, grazie alla collaborazione con Venezia Terminal Passeggeri, sorgerà il CMP Village con tutti i servizi pre e post gara e dove gli atleti potranno facilmente lasciare l’auto a pochi metri dalla linea di partenza e arrivo.

Da lì, il percorso si addentrerà nelle zone più tipiche della città storica, toccando punti di grande fascino come Piazza San Marco, il ponte dell’Accademia e Punta della Dogana, per un totale di 16 chilometri e 51 ponti da affrontare, avvolti dal buio e accompagnati dalla dolce melodia delle onde che si infrangono.

La maglia e la medaglia ufficiale saranno due oggetti da collezione

La medaglia, che tutti gli atleti potranno mettersi al collo al termine della gara, si ispira per quest’edizione alla croce quadrilobata, il tipico traforo in stile gotico veneziano, motivo ornamentale di Palazzo Ducale a Venezia.

La maglia ufficiale di gara, firmata da CMP e che tutti li atleti riceveranno in omaggio assieme al pacco, richiama un altro dei simboli di Venezia: la colonna di San Marco che si erge all’ingresso di Piazza San Marco (assieme a quella di San Tòdaro) e presenta una combinazione cromatica di arancio, nero, grigio e bianco. La t-shirt è stata scelta attraverso un sondaggio via Facebook al quale hanno partecipato ben 890 persone. Quattro erano le proposte da votare e la maglia vincitrice ha totalizzato 358 voti.

Sono sponsor dell’evento: CMP (Title Sponsor); Alì e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (Main Sponsor); Pro Action, San Benedetto, Palmisano, Bavaria (Official Sponsor); Diabasi – Scuola Professionale di Massaggio, ParkforFun, Sgambaro Molino e Pastificio, Dole, Interparking, Gac Power & Eventi (Official Supplier); Corriere dello Sport e Tuttosport (Media Partner).