Venice Gardens Foundation Natura: ecco i vincitori dei premi letterari

Si è tenuta il 5 ottobre 2026 all’Orto Giardino del Convento della Chiesa del Santissimo Redentore, la cerimonia di premiazione del Venice Gardens Foundation Natura. Premio Letterario Giovani Lettori e Adulti

L’impegno di Venice Gardens Foundation è essenziale nei confronti della natura e non si esaurisce con il restauro, la cura e conservazione di parchi, giardini e beni di interesse storico, botanico e architettonico; ma si proietta vieppiù nella realizzazione di numerosi progetti culturali, artistici e di ricerca, volti alla conoscenza e alla tutela di tale patrimonio, missione nobile e dal volitivo intento.

Rivolta a questi importanti valori la Fondazione, fondata e presieduta da Adele Re Rebaudengo, ha istituito i due Premi Letterari, ispirati ai medesimi principi, differenti tra di loro solo quanto a destinazione anagrafica: Venice Gardens Foundation Natura. Premio Letterario Giovani Lettori e Venice Gardens Foundation Natura. Premio Letterario Adulti

In occasione della cerimonia di premiazione che ha visto la partecipazione dei vincitori, della stampa, della Giuria, del Comitato Scolastico e del pubblico, la Presidente di Venice Gardens Foundation Adele Re Rebaudengo ha dichiarato: “Questi Premi, rivolti ad autori, illustratori, editori e ai “piccoli e grandi’ lettori, sono il frutto della dedizione profusa dalla nostra Fondazione e dai Sostenitori nella convinzione che l’incontro con libri di saggezza ad ogni età possa affinare e ingentilire la facoltà di ascoltare e rispondere all’appello alla nostra coscienza levato dalla natura, di darle voce restituendole con rispetto il valore e l’essenza. Con questi riconoscimenti la nostra Fondazione rinnova il proprio impegno mirato a ristabilire l’armonioso contatto con la natura attraverso comportamenti virtuosi e responsabili, che ne salvaguardino l’esistenza e la conservazione. Ringrazio la Giuria, il Comitato Scolastico, il Comitato Librerie Indipendenti, i nostri Sostenitori e tutti coloro che partecipano con entusiasmo al progetto”.

Si aggiudicano il Venice Gardens Foundation Natura. Premio Letterario Giovani Lettori, i seguenti libri: per la Sezione Narrativa e Saggistica 6-8 anni, sostenuta da Marie-Rose Kahane, Il cortile selvaggio di Anne-Hélène Dubray e Sarah Loulendo, Camelozampa; per la Sezione Narrativa e Saggistica 9-11 anni, sostenuta da Oasi Zegna, Giù Giù. Alla scoperta delle meraviglie del sottosuolo di Pierluigi Donna e Fausto Gilberti, Corraini Edizioni;per laSezione Orti e Giardini sostenuta da Venice Gardens Foundation e dall’Associazione Pia Pera, Orti di Pace, Gertrude. L’arte di creare il giardino di Ángela León, Topipittori. Per la Sezione Illustrazione, sostenuta da Pulsee Luce e Gas, in ex aequo, Quando la foresta camminò diMarco Leoni (premiato) e testo di Martina Folena, Sabir Editore e Il bosco segreto, di Kengo Kurimoto, Editrice Il Castoro.Infine, si aggiudica ilPremio Speciale Casa Editrice, sostenuto da Hotel Cipriani, A Belmond Hotel, Venice, Gertrude. L’arte di creare il giardino diÁngela León, Topipittori.

I libri del Premio Letterario Giovani Lettori, grazie al sostegno della Fondazione di Venezia, saranno donati da Venice Gardens Foundation al Complesso di Pediatria dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre, in librerie, realizzate con fattezze di ispirazione botanica. Non potendo portare “letteralmente la natura” all’interno dell’Ospedale pediatrico, le Librerie vi porteranno la “letteratura della natura” per permettere ai bambini di evadere in mondi di immaginazione, armonia e spensieratezza.

In merito al Venice Gardens Foundation Natura. Premio Letterario Adulti, il libro vincitore dell’Edizione 2026 è Io e la lepre di Chloe Dalton, Neri Pozza.

La Giuria ha inoltre assegnato una Menzione speciale a È vivo un fiume? di Robert Macfarlane, Einaudi Editore.

Antitetiche nella loro narativa, le due opere sono unite dal merito d’aver eletto a protagonista non già un essere umano, bensì una lepre l’una e un fiume l’altra. Un cambio di paradigma, nella visione di un cambiamento etico e culturale, immersivo, dentro il quale i valori si sottraggono a un sistema di sfruttamento irrispettoso e irresponsabile.

In occasione della Cerimonia di Premiazione è stata inoltre inaugurata la mostra Gertrude di Ángela León (autrice premiata) che resterà aperta al pubblico fino a settembre 2027. La selezione delle 21 tavole originali, realizzate per il volume dedicato a Gertrude Jekyll, pubblicato da Topipittori, restituisce l’universo creativo, la sensibilità artistica e la visione progettuale della pioniera britannica, tra le più influenti figure di riferimento della cultura botanica e del paesaggio, vissuta in Inghilterra tra la metà dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.

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