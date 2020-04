Venezia. Via libera per efficientamento sistema sorveglianza. Altri 52 occhi elettronici in città

Via libera al Protocollo d’intesa con Avm per l’efficientamento del sistema di sorveglianza in città: altri 52 occhi elettronici collegati alla Smart Control Room

La Giunta comunale ha approvato, su proposta del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, uno schema di Protocollo d’intesa tra Comune di Venezia e AVM Spa relativo al sistema di videosorveglianza attivo in città. Il Comune di Venezia – viene ricordato nelle premesse del provvedimento – ha adottato, nel rispetto del GDPR, un sistema di videosorveglianza urbana costituito da videocamere e sensori integrati in un sistema software per la gestione dei video, con l’obiettivo di migliorare la tutela e la sicurezza dei cittadini e nello stesso tempo consentire un più efficace controllo e gestione dei flussi turistici.

“Tale sistema – precisa l’assessore alla Sicurezza urbana Giorgio D’Este – verrà ora implementato, grazie all’approvazione del Protocollo, con l’integrazione delle 52 telecamere di proprietà di Avm, posizionate sui pontili, strutture della navigazione e punti di accesso al trasporto pubblico urbano e attive H24 tutti i giorni dell’anno, nel sistema di videosorveglianza urbana del Comune di Venezia, per renderne accessibili in tempo reale le immagini e le registrazioni”.

I dati acquisiti – si legge nella delibera – assicureranno il monitoraggio di zone del territorio comunale attualmente non coperte dal sistema di videosorveglianza del Comune di Venezia e costituiranno “un valido contributo per la prevenzione e il contrasto di comportamenti contrari al decoro e al mantenimento della sicurezza urbana, nonché un maggior controllo sulla circolazione in città in occasione di particolari eventi e manifestazioni, anche nei periodi di maggior afflusso turistico”.

“L’interconnessione fra le telecamere di AVM e il sistema di videosorveglianza della città, che ha la propria regia nella Centrale operativa di controllo della Polizia locale sarà realizzata da Venis Spa per conto del Comune di Venezia – spiega Paolo Bettio, amministratore unico di Venis Spa – Per garantire il corretto trattamento, protezione e riservatezza dei dati e dei sistemi di ripresa, il trasporto dei flussi video dalle telecamere AVM fino al sistema di registrazione del Comune di Venezia sarà effettuato attraverso i collegamenti sicuri in fibra ottica esistenti della rete di proprietà comunale, anch’essa realizzata e gestita da Venis in qualità di operatore pubblico locale di telecomunicazioni”.

“I significativi investimenti comunali e il grande lavoro, anche sperimentale, per tecnologie innovative, di questi ultimi anni sulla videosorveglianza urbana e su avanzati sistemi ‘Internet of Things’ di sensoristica già oggi garantisce un monitoraggio capillare del territorio cittadino – commenta Luca Battistella, consigliere delegato all’Innovazione e Smart city – Con gli investimenti nazionali ed europei aggiuntivi in corso di realizzazione grazie al Patto per Venezia, al Patto per la Sicurezza e al PONMETRO, entro il 2020 saranno oltre 600 i punti del territorio ‘visionati’ in tempo reale fra videosorveglianza, sensoristica di controllo e monitoraggio del traffico acqueo e per il conteggio dei flussi pedonali e altri sistemi di rilevazione”.

