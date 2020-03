Venezia, quali sono le prospettive per il finale di stagione?

Altalenante e non del tutto convincente, costantemente in bilico. E adesso, interrotta. Non è di certo la miglior stagione della storia in termini di risultati e serenità quella che sta vivendo il Venezia, e che tuttavia è cominciata nel migliore dei modi possibili: con un ripescaggio che ha permesso al club veneto, retrocesso pochi mesi prima per aver perso i playout, in sede del Palermo escluso dall’iscrizione alla categoria per inadempienze finanziarie. Già in partenza, dunque, l’aspettativa più rosea che si potesse avere.

Poi la parola è però passata al campo, che da agosto ad oggi non ha raccontato di un’annata eccezionale. Certamente non disastrosa, ma se il Venezia partiva con la volontà di giocarsi al meglio la nuova occasione guadagnata e dormire sonni più tranquilli rispetto alla scorsa stagione, ce la sta sì facendo ma in maniera abbastanza relativa. E adesso, quali sono le prospettive per il finale di stagione?

Il percorso del Venezia fino a questo momento

Ad oggi la classifica mostra un Venezia quindicesimo, su venti partecipanti totali, ed invischiato nella lotta per non retrocedere. La classifica è però molto corta, e gli attuali 32 punti conquistati sono di difficile lettura: la formazione veneta è infatti racchiusa in classifica tra Ascoli (anche qui 32 punti) e Cremonese (30) ovvero le uniche due formazioni della categoria ad aver disputato una partita in meno, lo scontro diretto.

Si capisce quindi come i diversi risultati possibili del match potrebbero condizionare direttamente anche il Venezia, dando maggiore speranza o facendolo sprofondare di un altro passo. Il fornito blocco di squadre abbastanza tranquille a metà classifica, in ogni caso, dista solamente 4 punti e dunque basterebbero un paio di risultati positivi collezionati consecutivamente per rilanciarsi e lasciarsi – relativamente – alle spalle la zona rossa.

Una continuità che però i ragazzi di Dionisi non hanno trovato in tutta la stagione: reduci dalla sconfitta interna per 1-3 contro il Crotone, i veneti si sono contraddistinti per un campionato fatto di alti e bassi e di poche certezze in assoluto: nelle ultime quattro sfide, per esempio, hanno collezionato una vittoria e un pareggio incoraggianti, per poi cadere in due sconfitte consecutive. Le vittorie sono solamente 7 su 28 partite disputate ed i gol segnati ammontano a soli 26: è il secondo peggior attacco del campionato, dopo quello del Livorno ultimo.

Lo stop al campionato e le diverse ipotesi

E adesso cosa succede? L’emergenza Coronavirus non ha fermato solamente la Serie A, ma tutte le manifestazioni sportive presenti sul territorio almeno fino al 3 aprile. Poi, raggiunta quella data, si vedrà come proseguire in base a quale sarà la situazione del contagio. Nel caso in cui non fosse possibile riprendere le attività ed i campionati seguendo una regolare normalità, si deciderà di conseguenza.

Questo almeno per decretare i giudizi finali sulla competizione: chi verrebbe promosso nel massimo campionato, come vincitore di quello cadetto o attraverso i playoff? Chi retrocederebbe? Se l’ipotesi ha cominciato ad accarezzare le idee anche della Serie A, per la Serie B i playoff e playout non sono certamente una novità, e dunque è ipotizzabile che si potrebbero disputare. Magari, con la attuale classifica cristallizzata.

Una situazione che non premierebbe il Venezia, che non avrebbe la possibilità di disputare altri incontri di campionato per tirarsi fuori dalla zona rossa e sarebbe, ad oggi, inserito nelle sfide playout come ultima formazione coinvolta: i veneti sarebbero protagonisti dello scontro diretto per la salvezza contro la Cremonese, mentre Trapani, Cosenza e Livorno verrebbero direttamente retrocesse in Serie C. Bisognerà aspettare nuove notizie e aggiornamenti sul futuro di tutti i campionati, ma questa è la situazione che si profilerebbe ad oggi per il Venezia.

