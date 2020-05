Venezia. La giunta delibera l’ampliamento dei plateatici

Coronavirus, fase due, la più difficile per le regole da dare alle attività che possono riaprire. Intanto da lunedì 18 potranno riaprire i bar, i ristoranti, i parrucchieri e gli estetisti. Ma non solo, in Veneto potranno riaprire anche le palestre, i centri sportivi e le strutture turistiche come alberghi, stabilimenti balneari e piscine.

Una prima regola l’ha data il comune di Venezia. La giunta comunale ha stabilito che le attività commerciali in possesso di concessioni di plateatico, come bar e ristoranti, potranno ottenere con effetto immediato l’ampliamento dello stesso fino al 50% in più

Quelle attività che non hanno già un plateatico, anche se sprovviste di servizi igienici avranno il permesso, previa richiesta, di collocare all’esterno un piano di appoggio per il consumo in piedi.

Infine le attività che non hanno concessioni di plateatico ed impossibilitate ad usare la sola superficie interna, possono presentare domanda di richiesta di occupazione suolo pubblico.

Tutte queste sono misure temporanee fino al 31 luglio.

