Venezia, la Giunta approva interventi di manutenzione in 68 alloggi di edilizia residenziale pubblica

La Giunta approva interventi di manutenzione in 68 alloggi di edilizia residenziale pubblica per un investimento totale di quasi 500mila euro La Giunta comunale, riunita ieri giovedì 5 agosto, ha approvato su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto di concerto con l’assessore al Patrimonio Paola Mar e con l’assessore alle Politiche della residenza Simone Venturini, sei delibere con le quali si approvano i progetti definitivi, comprensivi di quelli di fattibilità tecnica ed economica, per interventi di non rilevante entità su 68 alloggi pubblici sfitti di proprietà del Comune di Venezia. “La Regione Veneto – spiega l’assessore Mar – ha indetto un bando per la concessione di finanziamenti per il recupero e sistemazione di immobili e di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Alla luce di questo bando il Comune di Venezia, tramite la sua società partecipata Insula S.p.A., ha presentato questi sei progetti definitivi per un totale di 496.410,15 euro che, se ritenuti idonei, saranno finanziati per un totale di 347.487,11 con contributi regionali e 148.923,04 con contributi comunali. Un piano che consentirà di intervenire su 34 alloggi siti in terraferma, 20 nel centro storico e nelle isole e in 14 appartamenti di proprietà del Comune di Venezia, ma siti nel Comune di Spinea. Un importante progetto complessivo che ci consentirà di dare risposte puntuali a tutte quelle persone in difficoltà che, non appena messi a nuovo questi alloggi, potranno, se iscritti in graduatoria, averne diritto”. Nello specifico, quindi, le sei delibere prevedono il recupero di: 12 alloggi sfitti a Mestre – Carpenedo per un totale di 80.198,03 euro; 12 alloggi sfitti dei quali 3 a Marghera, 6 a Chirignago e 3 a Zelarino, per un totale di 87.274,88 euro; 10 alloggi sfitti a Favaro Veneto per un totale di 77.246,40 euro; 8 alloggi sfitti in centro storico di Venezia dei quali 5 alla Giudecca, 2 a Castello e 1 a Cannaregio per un totale di 46.754,40 euro; 12 alloggi sfitti nelle isole dei quali 1 a Malamocco-Lido e gli altri 11 a Murano per un totale di 74.942,56 euro; 14 alloggi sfitti nel Comune di Spinea per un totale di 129.993,88 euro. “Grazie a questo importante finanziamento interverremo – spiega l’assessore Zaccariotto – con lavori di tinteggiature, verifica degli impianti, riparazione dei serramenti e oscuri e dei rivestimenti oltre alla sostituzione, ove necessario, di sanitari e caldaie. Continua in questo modo il costante lavoro che come Assessorato ai Lavori pubblici e Insula stiamo portando avanti per valorizzare il nostro patrimonio di alloggi pubblici. Nello specifico, proprio in queste settimane stiamo intervenendo a Burano, dove siamo impegnati nella sistemazione di 4 appartamenti, a Venezia centro storico, dove siamo impegnati nel restauro di 24 appartamenti, e a Giudecca – Sacca Fisola, con gli operai all’opera su un totale di 12 appartamenti”.