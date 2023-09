Venezia in bici: su due ruote per scoprire i luoghi più belli del territorio

È partita ieri mattina dal parco di San Giuliano l’iniziativa dedicata alla mobilità sostenibile: “Venezia in bici”, che ha visto riunirsi quasi 700 amanti delle due ruote, bambini compresi, in un progetto volto a sostenere la mobilità dolce per scoprire le bellezze del territorio Comunale.

MESTRE – Un’intera giornata dedicata alla ciclabilità, dove ogni iscritto ha potuto seguire 7 itinerari diversi pensati per tutte le fasce d’età e tutti i gusti, ideati insieme alle principali associazioni del territorio che si occupano di bicicletta e scoperta del paesaggio.

“Come Amministrazione che ha messo al centro del suo mandato la mobilità sostenibile, stiamo lavorando nella direzione giusta” ha commentato l’assessore Besio presente alla cerimonia di apertura insieme all’assessore Boraso. “Pensate che se mettessimo in fila tutte le nostre ciclabili supereremmo i 180 km, la prossima sfida è superare i 200 km e ce la faremo” conclude Besio.

Così “il Comune è impegnato ad attuare politiche di mobilità sostenibile e di risparmio energetico”, come ribadito dall’assessore Boraso che tiene a sottolineare quanto “il tema della sostenibilità che persegue la città di Venezia sia un fatto concreto e reale – aggiungendo – l’iniziativa, che conclude la Settimana della mobilità sostenibile europea, rappresenta un obbiettivo importante che ha centrato l’Amministrazione del sindaco Luigi Brugnaro nel favorire la ciclabilità sia nelle isole sia nella terra ferma”.