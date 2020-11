Venezia. Il giudice accoglie opposizione a pagare affitto nei tre mesi di lockdown

Una sentenza che farà testo quella emessa dal Tribunale di Venezia.

Il Tribunale ha accolto l’opposizione di un inquilino veneziano alla richiesta del proprietario del pagamento del fitto durante i tre mesi del lockdown.

Infatti, spiega la sentenza, non è possibile pretendere il fitto di un appartamento dedicato a fini turistici quando a causa della pandemia e del lockdown, imposto nei mesi da marzo a giugno, in città non c’era neppure l’ombra di un turista.

E’ la situazione che in moltissimi hanno dovuto subire in una Venezia totalmente spopolata dalla sue consueta massa di turisti che rendevano viva e prosperosa la città antica.

Fonte: La Nuova

