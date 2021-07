Venezia. Firmato un preaccordo economico per 2700 dipendenti comunali

Firmato un preaccordo economico per 2700 dipendenti comunali. L’assessore Besio: “Un testo innovativo a livello nazionale, con il quale valorizziamo il merito, dando la possibilità a ciascun dipendente di crescere” Questo pomeriggio, 30 luglio, è stato sottoscritto dal Comune di Venezia, rappresentato dai propri dirigenti, e dalla delegazione sindacale, FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, CSA RAL e RSU, la pre-intesa sulla Parte economica per i dipendenti del Comune di Venezia. L’intesa presenta elementi innovativi di rilievo a partire dalla durata dell’accordo che, per la prima volta, vale per tutto il mandato del sindaco Luigi Brugnaro (dal 2021 al 2025). Questi i punti di forza dell’accordo raggiunto dopo notti e giorni di trattativa: Durata per il quinquennio 2021-2025; Più di 2.000.000 di euro, nei 5 anni, per le progressioni di carriera del personale non dirigenziale; Riconoscimento di un bonus economico alle eccellenze per i lavoratori che si distingueranno per l’impegno; Una parte cospicua di risorse, pari a 1,2 milioni di euro ogni anno, viene destinata a finanziare progetti specifici per il miglioramento dei servizi ai cittadini; Maggiore riconoscimento economico per chi ha maggiori responsabilità. “Il passaggio più rilevante dell’accordo sono le progressioni di carriera – spiega l’assessore al Personale Laura Besio. L’Amministrazione Brugnaro ha fortemente voluto offrire un’opportunità di crescita professionale che risponde, concretamente, alle aspettative di quei dipendenti che, grazie alle proprie capacità e abilità, potranno contare su percorsi di crescita trasparenti. Un’opportunità – precisa Besio – bloccata da 13 anni”. Su propria richiesta, ciascun dipendente con valutazioni positive, potrà accedere ad avanzamenti di carriera. In questo modo, chi partecipa attivamente agli obiettivi dell’Ente avrà la possibilità di percepire uno stipendio maggiore. “Questa è la nostra idea di meritocrazia: nessuna distribuzione “a pioggia”, ma un sistema di valutazione che riconosca l’impegno di chi lavora proficuamente ogni giorno per migliorare la qualità dei servizi ai cittadini, alle famiglie e alle imprese”. L’accordo prevede una produttività media (organizzativa ed individuale) per ogni dipendente con un valore che varia da € 1.250 a € 1.500. “L’Amministrazione è in grado di assicurare questi importi – prosegue l’assessore Besio – perché è riuscita, in questi sei anni, ad efficientare la macchina comunale, e ha potuto così stanziare il massimo delle somme consentite dalla legge, ovvero circa € 2.660.000 in più, per ciascun anno. Continueremo ad assumere nuovi giovani, con procedure selettive e trasparenti, sempre più specializzati e con competenze professionali mirate, cercando persone che credono, come noi, in una Pubblica Amministrazione sempre più efficace. Ringrazio la delegazione trattante per questo risultato – continua Besio – e mi fa piacere che tutte le sigle sindacali abbiano avuto il coraggio di chiudere questo accordo, anche superando posizioni ideologiche di singoli rappresentanti, ben identificati. Con questo accordo innovativo – conclude l’assessore – per primi in Italia concretizziamo i contenuti del “Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale” sottoscritto dal premier Mario Draghi, dal ministro Renato Brunetta e dalle Parti Sociali. Attuando gli indirizzi del Patto, che sono per altro in linea con le politiche che abbiamo portato avanti in questi sei anni, riusciremo a garantire, per tutta la durata del nostro mandato, una sempre crescente efficacia ed efficienza della macchina comunale, attribuendo il giusto riconoscimento ai lavoratori meritevoli”. Ora la pre-intesa dovrà essere approvata con una apposita delibera della Giunta Comunale.