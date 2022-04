Venezia festeggia i 10 anni di Volotea

Aeroporto Marco Polo: l’assessore al Turismo Simone Venturini ha partecipato questa mattina alla conferenza per i dieci anni dall’apertura della prima base italiana, proprio a Venezia, della compagnia aerea Volotea. All’incontro sono intervenuti anche il presidente di Volotea, Carlos Muñoz, il presidente di Save, la società di gestione del Marco Polo, Enrico Marchi e l’assessore regionale alle Infrastrutture, Erika De Berti.

“Oggi raccontiamo una storia di successo, anzi due – ha dichiarato l’assessore – Save e Volotea sono operatori che hanno saputo superare varie fasi nel corso di questo decennio, compresi gli ultimi due anni particolarmente difficili per la pandemia. L’hanno fatto guardando sempre al futuro con ottimismo e con capacità di rispondere alle necessità di un territorio che offre il massimo in termini di accoglienza e di potenziale imprenditoriale. In questi anni abbiamo lavorato in sinergia con Save per potenziare il ruolo di protagonista del nostro aeroporto in Europa. Non è un caso che in queste settimane Wizz Air abbia festeggiato l’apertura della sua nuova base e Ryanair abbia annunciato nuove rotte e destinazioni”.

“Sono convinto che i prossimi mesi ci permetteranno di agganciare la ripresa anche attraverso i tanti eventi internazionali che ospiterà Venezia, come la Biennale e Homo Faber che inaugureranno tra pochi giorni. Avere la consapevolezza di poter contare su un aeroporto come il Marco Polo ci conferisce ulteriore fiducia, per Venezia la bella stagione è appena iniziata e regalerà tante soddisfazioni”, ha concluso Venturini.

Durante la conferenza stampa è stato annunciato che nel 2022 saranno 32 le destinazioni cui sarà collegata Venezia verso 6 Paesi grazie a Volotea, con i nuovi voli per Lille e Nantes che partiranno dal 21 aprile. In Italia, nell’estate 2021, la compagnia contava 500 dipendenti diretti e ha trasportato in questi 10 anni a Venezia quasi 1,5 milioni di passeggeri.