Venezia Comics a Forte Marghera

È stata inaugurata ieri mattina, a Forte Marghera, la decima edizione di “Venezia Comics” unitamente al secondo “Japan Days”. Presente al tradizionale taglio del nastro della manifestazione, promossa dall’associazione culturale “Venezia Comix”, col patrocinio del Comune di Venezia e la collaborazione di Fondazione Forte Marghera, Cooperativa Controvento, associazione “Tana dei Goblin” e “Rete Italiana Festival del Fumetto, l’assessore comunale alla Promozione del Territorio, Paola Mar.

MESTRE – “È davvero un piacere – ha sottolineato nel suo intervento di saluto l’assessore – essere questa mattina qui a Forte Marghera, che è davvero la cornice ideale per ospitare queste due giornate di eventi, che già registrano tantissima gente. Tanti giovani, ma anche famiglie, visto che sono previsti anche bellissimi laboratori per i bambini. Due giorni insomma per stare insieme e conoscere un’arte, come quella del fumetto, che attrae sempre più persone.”

Davvero numerosi, infatti, gli appuntamenti in calendario: dai laboratori dedicati ai bambini alle esibizioni di Random Dance K-pop, dai concerti musicali alle performance di arti marziali giapponesi, dalla personale del grande fumettista manga Massimo Dall’Oglio alla tradizionale mostra mercato, con 40 espositori, che offre fumetti, giochi e una serie di altri eventi.

Il sindaco Brugnaro ha voluto inviare un messaggio di augurio, e nel contempo di ringraziamento, agli organizzatori.

“Credo molto nei giovani – scrive tra l’altro il primo cittadino – nella loro voglia di sperimentare e nella capacità che hanno di plasmare il futuro. L’impegno di questa Amministrazione sarà sempre indirizzato a creare occasioni per esprimersi e mettere in luce il talento e le passioni. Scommettere sul futuro, per tutti noi, è un obbligo. Per riuscirci servono idee, serve coraggio, serve sacrificio, serve determinazione e rapidità, in ogni singola attività.”

Tra i tanti eventi proposti dalla manifestazione da non perdere la prima presentazione fisica del webcomic “Venezia, la più antica Città del futuro”, una storia lunga 41 strips, per un totale di 123 vignette, che non solo ha intrattenuto per dieci mesi i followers dei canali Instagram di “Venezia 1600”, ma che, attraverso l’espressione di una preferenza, li ha anche resi partecipi del suo stesso sviluppo.

“Un racconto – osserva ancora il sindaco Brugnaro – che è diventato un percorso emozionale ricco di suggestioni e tradizioni, nel quale Venezia si conferma davvero ‘la più antica Città del futuro’.”

