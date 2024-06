Venezia celebra la Notte Bianca dell’Arte e della Creatività con l’apertura straordinaria dell’Ateneo Veneto e la mostra di Walton Ford, “Lion of God”

VENEZIA – L’Ateneo Veneto si prepara a vivere una nuova ed entusiasmante edizione della Notte Bianca dell’Arte e della Creatività. Anche quest’anno, l’istituzione culturale veneziana partecipa all’iniziativa aprendo le porte della sua sede monumentale di Campo San Fantin in orario straordinario fino alle 22:00 con ingresso gratuito, per consentire al pubblico la visita della mostra di Walton Ford “Lion of God”.

La mostra trae ispirazione dalla “Leggenda Aurea” di Jacopo da Varazze (1493), che narra di San Girolamo e del leone. Ford, artista americano tra i più talentuosi della sua generazione (1960), crea un racconto che dialoga strettamente con l’ambiente dell’Ateneo Veneto, cercando analogie tra passato e presente.

Questa esposizione site-specific comprende una serie di dipinti di grandi dimensioni realizzati ad acquerello, esplorando la dimensione storica, biologica e ambientale dei soggetti rappresentati nelle collezioni artistiche dell’Ateneo Veneto. In particolare, Ford si concentra sulla figura del leone presente nella pala dell’Apparizione della Vergine a San Girolamo di Tintoretto (c. 1580). Il percorso espositivo si sviluppa su due sale: l’Aula Magna al piano terra e la Sala Tommaseo, dove l’opera di Tintoretto dialoga con le opere di Ford.

“Lion of God” è curata da Udo Kittelmann, che ha collaborato con Ford per la sua retrospettiva itinerante in Europa intitolata “Bestiarium” (2010-11). La mostra rimarrà aperta fino al 22 settembre 2024.

L’opera di Walton Ford sovverte le convenzioni legate ai tentativi dell’uomo di categorizzare e interpretare il mondo naturale, attingendo a schizzi, diorami naturalistici, documenti zoologici, mitologia, favole e storia dell’arte. Sebbene alluda agli studi scientifici del XIX secolo, la poetica di Ford è ricca di riferimenti che invitano lo spettatore a decifrare indizi frammentari come chiavi di lettura per svelare eventi storici o immaginari rappresentati nelle opere. Le sue opere, anatomicamente precise grazie all’osservazione ravvicinata di esemplari tassidermizzati in collezioni museali, proiettano vividamente le vite, le esperienze, le osservazioni e le storie nascoste dei loro soggetti umani e animali.

In contemporanea alla mostra veneziana, la Morgan Library & Museum di New York City ospita fino a ottobre “Walton Ford: Birds and Beasts of the Studio”, una mostra di disegni dell’artista organizzata da Isabelle Dervaux, curatrice del dipartimento di disegni moderni e contemporanei di Acquavella.

“Lion of God” è organizzata dalla galleria Kasmin di New York.