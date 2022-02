Venezia, Brjan e Noemi, fratelli affetti da una rarissima malattia degenerativa, hanno bisogno di cure. Parte la solidarietà online

Carla Scandurra è la mamma di Brjan e Noemi. “I nostri bimbi – scrive dalla provincia di Venezia, dove vive – sono nati sani, ma all’età di sette mesi a entrambi hanno diagnosticato una rarissima sindrome e malattia Degenerativa, chiamata Megancefalica Leucodistrofia Leuconcefalopatia, con cisti sub corticali e massa liquida all’interno della testolina”.

Il caso di Brjan, oggi sedicenne, è il primo in Italia di sindrome di Van Der Knaap ed era stato oggetto di una raccolta fondi lanciata due anni fa su GoFundMe, che avevano pubblicato sui social media anche i Ferragnez e il rapper Ghali.

Ora che anche la nuova arrivata della famiglia soffre dello stesso male, la madre ha avviato una nuova campagna: “Brjan e Noemi – scrive – necessitano di corsi terapeutici di fisioterapia, logoterapia, psicologia, in un centro chiamato che dista da casa nostra quasi 50 km andata e ritorno”.

“Brjan – spiega – a breve farà una visita a Bologna al centro Rizzoli, dove poi sarà sottoposto ad interventi, su tutta la spina dorsale, bacino e gamba destra. La piccola Noemi invece – prosegue – farà una visita al Burlo di Trieste dove sarà poi sottoposta a intervento adenoidi.

“Purtroppo da tre anni – racconta Carla – sia io che il papi siamo rimasti senza lavoro a causa di mancata assistenza in casa, per i nostri bimbi, e per seguirli a pieno tra le varie terapie e viaggi tra Roma, Trieste, Bologna e ricoveri programmati ogni 5/6 mesi”.

La nuova raccolta lanciata da Carla è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/aiutare-brjan-noemi-per-le-loro-cure-salva-vita