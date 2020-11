Venezia. Bando FSA – Fondo sostegno affitti – 2019/2020egno affitti

La Direzione Coesione sociale comunica che è indetto il Bando regionale per il Sostegno all’affitto al fine di agevolare il pagamento dei canoni di locazione, riferiti al 2018 e 2019, sugli alloggi per i quali è stato stipulato un contratto di locazione, siti nella Regione del Veneto (categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11), occupati a titolo di residenza principale o esclusiva.

Per partecipare al Bando è necessario essere residenti nel Comune di Venezia, avere un contratto di locazione regolarmente registrato, possedere un ISEE non superiore a 15.000,00 euro. I cittadini extracomunitari dovranno essere in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o Carta Blu UE; in alternativa possedere l’istanza di rinnovo entro i termini prescritti e che non ricorrano le condizioni previste dall’art. 5 commi 5, 5-bis e 5-ter del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni. Per ulteriori specifiche sui requisiti richiesti si rinvia al Bando allegato.

Le domande potranno essere presentate dal 13 al 30 novembre 2020 esclusivamente in modalità telematica, con smartphone, tablet o personal computer, collegandosi all’indirizzo: https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa/index.html

Si ricorda che alla domanda non dovrà essere allegato alcun documento in quanto, all’atto di sottoscrizione della richiesta, il richiedente si assumerà la responsabilità di auto certificare di possedere i requisiti richiesti ai sensi degli artt. 46, 47 e 75 del DPR 445 del 28/12/2000.Â

Per supporto alla compilazione della domanda è possibile contattare i numeri: tel. 0412749532 – 0412749592 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00). In alternativa via e-mail, scrivendo in modo chiaro il proprio quesito, all’indirizzo: [email protected]

Tutti i cittadini impossibilitati a presentare autonomamente la domanda, con comprovate motivazioni, potranno presentarla dal 1 al 11 dicembre attraverso un’intervista telefonica, previa prenotazione, ai numeri già attivi: tel. 0412749532 – 0412749592 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

Solo per informazioni:Â

Per i residenti a Venezia Centro Storico, tel. 0412747425 - (dal lunedì al giovedì dalle ore 08:30 alle ore 13:00; venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30; lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00)Â

Per i residenti a Lido, Pellestrina, Murano e Burano, tel. 0412720592 - (dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00; martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30)Â

Per i residenti a Mestre, Favaro e Carpenedo, tel. 0412746449 - (dal lunedì al giovedì dalle ore 08:30 alle ore 13:30; venerdì dalle ore 08:30 alle ore 14:00; lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:00)Â

Per i residenti a Marghera, Chirignago e Zelarino, tel. 0412749974 - (dal lunedì al giovedì dalle ore 08:30 alle ore 13:00; venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30; lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00)

