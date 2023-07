Venezia, alla Marciana “La mia prima patria sono stati i libri”

Da venerdì 28 luglio a domenica 20 agosto nelle sale monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana sarà possibile visitare la mostra “La mia prima patria sono stati i libri” di Rinaldo Invernizzi.

VENEZIA – Curata da Mara Hofmann e Nina Jung, in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Marciana, l’esposizione propone opere dalla serie Vanitas con i Libri, 2023. L’artista si è ispirato alla ricca decorazione del soffitto e delle pareti, realizzata da alcuni dei più grandi artisti del XVI secolo a Venezia come Tiziano, Tintoretto e Veronese.

Centrale per il lavoro di Invernizzi in questo ciclo è il profondo simbolismo del libro, come rappresentato nella galleria della Libreria Sansoviniana, la storica sala di lettura della Biblioteca Nazionale Marciana, nei famosi dipinti murali dedicati ai Filosofi, in cui sono ritratti illustri uomini dell’antichità che reggono grandi e pesanti libri.

Con la scelta di colori vivaci (arancione, giallo, rosso) Invernizzi si ispira al cambiamento quotidiano del sole, al passare del tempo e alla Vanitas.

L’esposizione è stata appositamente studiata per questo salone in un dialogo tra opere antiche e contemporanee.

Dopo il ciclo dello scorso anno, Smeraldo. Antracite. Cobalto a Palazzo Martinengo, questo è il secondo ciclo di opere che l’artista dedica a Venezia.

All’inaugurazione ha partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore Elisabetta Pesce. Presenti inoltre Stefano Campagnolo, Direttore della biblioteca nazionale marciana, e Andrea Del Guercio, storico dell’arte, oltre all’artista che ha sottolineato l’origine del titolo dell’esposizione che si ispira all’opera di Marguerite Yourcenar.

Informazioni utili: 28 luglio –20 agosto 2023 Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana. Accesso alla mostra attraverso il Museo Correr Piazza San Marco – Ala Napoleonica I -30124 Venezia. Orario: 10.00 –18.00 (ultimo ingresso alle ore 17.00). https://bibliotecanazionalemarciana.cultura.gov.it/.