Veneto Welfare Day: tre giorni di confronto tra Venezia e Padova

Il 16, 17 e 18 maggio l’iniziativa promossa da Veneto Lavoro e Regione del Veneto per riflettere sulle tematiche del welfare previdenziale, bilaterale, aziendale e territoriale.

Il Veneto Welfare Day, in programma il 16, 17 e 18 maggio 2023, l’occasione per riflettere e dialogare sull’importanza delle tematiche collegate al welfare in un contesto di profonda trasformazione che sta interessando il mercato del lavoro e la società nel suo complesso. Dinamiche quali il progressivo invecchiamento della popolazione, la crescente richiesta di servizi di assistenza sociale e sanitaria integrativa, le recenti tendenze demografiche, la discontinuità delle carriere lavorative e la conseguente riduzione della capacità contributiva rischiano di compromettere, nel lungo periodo, la tenuta del sistema di protezione sociale e ci pongono di fronte a nuove sfide e alla necessità di un ripensamento delle politiche di welfare, che dovranno sempre più dimostrarsi in grado di fornire risposte efficaci all’emergere di nuove esigenze, tanto in ambito sociale quanto lavorativo.

In tale contesto, l’iniziativa promossa da Veneto Lavoro e Veneto Welfare si pone l’obiettivo di promuovere la cultura della Previdenza, della Bilateralità e del Welfare aziendale e territoriale in Veneto anche attraverso un’attività di sensibilizzazione nei confronti di tutti gli attori regionali coinvolti e un loro diretto coinvolgimento nei convegni e negli sportelli e i punti di informazione aperti per l’occasione.

L’evento, attraverso la presentazione di accurate analisi del contesto, elaborazione di proposte e conoscenza del tessuto economico e delle principali testimonianze di impresa, potrà inoltre rappresentare una tappa del percorso di implementazione della normativa di riferimento.

La tre giorni di eventi, convegni e conferenze metterà a confronto esperti, rappresentanti del mondo sindacale, di associazioni datoriali, istituzioni, mondo finanziario e assicurativo, Università e Terzo Settore e l’Ordine dei Consulenti, Consiglio provinciale di Venezia, sui temi del welfare e della previdenza complementare, riconoscendo un ruolo strategico al Sistema di Accreditamento regionale delle Forme Collettive di Welfare, il quale mira a realizzare un sistema regionale di welfare integrato, di cui la previdenza complementare e l’assistenza sanitaria integrativa costituiscono le priorità, ma che punta anche a promuovere e favorire altre forme di welfare, privilegiando la “forma collettiva” e la “dimensione territoriale regionale”, e stimolando al contempo l’apporto cooperativo delle parti sociali e delle imprese.

“Le trasformazioni che hanno interessato e continuano a interessare tanto l’ambito lavorativo quanto la sfera sociale dei cittadini impongono un consolidamento e un ripensamento delle politiche di welfare necessarie a rispondere a vecchi e nuovi bisogni – afferma il Direttore di Veneto Lavoro, Tiziano Barone – Da questo punto di vista il sistema di accreditamento regionale rappresenta un’opportunità importante, che caratterizza ancora una volta la Regione del Veneto come modello virtuoso, in grado di far dialogare attivamente il pubblico e il privato per il futuro delle nuove generazioni e per la competitività del sistema economico.”

Il welfare non va più considerato unicamente come strumento che abilita la fornitura di servizi di cui le persone hanno bisogno, ma come leva potente di innovazione sociale e organizzativa.

Perché questo accada, è necessario inquadrare il tema nella sua complessità, far chiarezza sugli attori in campo, comprendere la connessione tra dimensione organizzativa e cura della persona e avere consapevolezza di tutti gli strumenti abilitati dalla fiscalità.

Con il Veneto Welfare Day, la Regione del Veneto, attraverso U.O Veneto Welfare , ha l’opportunità di svolgere un ruolo sociale fondamentale, per rispondere ai bisogni emergenti di cittadini e lavoratori, cercando, contestualmente, di adottare una modalità di intervento comunitaria, generativa e corresponsabile.

Il Programma prevede una serie di eventi lungo l’arco delle tre giornate di lavori con specifici focus sui temi guida di Veneto Welfare.

Ad aprire la manifestazione, martedì 16 maggio nella sede istituzionale di Palazzo Grandi Stazioni a Venezia l’evento dedicato al tema del “Welfare, Bilateralità e Territorio”, che vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionale di Regione del Veneto e Governo ed esperti di welfare a livello nazionale. Un momento nel quale confrontarsi con le parti sociali sull’evoluzione in atto nel rapporto tra la previdenza nei vari livelli e il ruolo strategico della bilateralità.

L’evento conclusivo del 18 maggio si svolgerà a Palazzo del Bo a Padova, in collaborazione con l’Università di Padova – Dipartimento di Economia, e affronterà il tema del “Welfare aziendale territorio e produttività”. Nell’occasione si analizzerà, in particolare, anche attraverso le testimonianze di alcune aziende del territorio, la forte relazione tra il Welfare Aziendale e i concetti di produttività, attrazione dei talenti, sedimentazione territoriale.

Ad animare il programma delle tre giornate, ci saranno inoltre gli eventi organizzati dagli Enti accreditati presso Veneto Welfare, che per l’occasione apriranno sportelli informativi e organizzeranno presso le proprie strutture incontri sui temi della sanità integrativa, della previdenza e della bilateralità, e del welfare aziendale e territoriale in Veneto.