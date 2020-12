“VENETO UNION DANCE ONLINE”: una maratona di stage dal 9 al 23 dicembre

La nostra lettrice Maria Meoni, operatrice nel settore artistico, ci invia ancora una lettera che publichiamo qui di seguito, nella quale si evidenzia un bellissimo progetto che unisce province, regioni ma soprattutto colleghi delle scuole di danza

In questo periodo così particolare chi sta affrontando il tutto con grande coraggio e incassando sempre i colpi, sono i nostri ragazzi. Si sono visti cambiare la vita da un giorno all’altro… i più piccoli frequentano tutti i giorni la scuola, indossando però per le 8 ore la mascherina, fanno ricreazione seduti sul posto, i pranzi nelle mense sono diventati momenti veloci solo per mangiare e non per scambiarsi parole, vi è il divieto di abbracciarsi e anche il giocare in giardino bisogna farlo mantenendo le giuste distanze.

I ragazzi delle superiori neanche tutto questo, loro si svegliano alla mattina e ancora con il profumo di letto si siedono davanti a un pc per ore. Non possono più praticare sport in presenza ma solo online, e sicuramente almeno alcune fasce di età, si stanno perdendo gli anni più belli, spensierati, dove si usciva con gli amici e si facevano le prime scoperte. Ora la cosa che possono scoprire è come creare un pdf, o se la connessione odierna funziona…

Proprio da questa situazione, e vedendo i ragazzi trasformati e diventati più apatici alla vita in genere ma soprattutto verso le proprie passioni e vedendo addirittura che parecchi di loro volevano abbandonare lo sport frequentato da tanti anni, alcuni insegnanti di danza parlando proprio di questo problema hanno creato un bellissimo progetto per i propri allievi. Possiamo proprio dire che è un vero regalo natalizio. L’idea nasce dall’insegnante Verena Filippini, dell’a.s.d. Ricerca & Danza di Mestre ma è stata subito sposata con entusiasmo dai seguenti insegnanti: Riccardo Sabatiello (a.s.d. Ricerca & Danza) Mestre, Alessandra Berni (a.s.d. Area Move e a.s.d. El Talisman) Vicenza e Arcugnano, Marta Casari e Yaima Fuentes (Studio 2000) Spresiano, Ambra Mezzalira (Palestra Centro Scuola Danza e On Stage School of Performing Arts) Mestre e Trieste, Carlotta Fiori (Palestra Centro Scuola Danza) Mestre, Francesca Marcovich ( On stage school of performing arts) Trieste, Valentina Mitruccio (a.s.d. Corpo e Danza) San Donà di Piave, Loredana Avagliano (Ritmidanza) Mestre, Claudia Cappelletto (a.s.d. Bassano Ballet) Bassano, Lorena Sinigaglia (Synthesisdancestudio) Piove di Sacco.

Il tutto con la preziosa collaborazione di M.M. EVENTI di Maria Meoni, offrendo gli strumenti necessari per la realizzazione del progetto: VENETO UNION DANCE ONLINE, una vera e propria maratona di stage iniziata il 9 dicembre e che proseguirà fino al 23 dicembre e probabilmente anche per tutte le feste, dove dalle prime ore del pomeriggio fino alla sera, allievi dai 6 anni fino agli adulti possono partecipare alle lezioni online di ogni genere da quelle più tradizionali come la danza classica, moderna, contemporanea a quelle più particolari come musical, pilates applicato alla danza, heels (danza con i tacchi), hip hop, repertorio del balletto classico, laboratorio coreografico, storia della danza e del balletto e ogni lezione avranno insegnanti diversi e saranno seppur online assieme agli allievi di tutte queste scuole citate.

Sicuramente un bel progetto che unisce province, regioni ma soprattutto colleghi che in questo periodo stanno affrontando una situazione drammatica dove vedono le proprie scuole di danza chiuse fino a data da destinarsi. Oltre tutto, vi è la voglia di far proseguire e sviluppare questo progetto coinvolgendo più realtà, ma soprattutto il sogno sarebbe quello di realizzare appena si potrà risalire su un palco, uno spettacolo di danza dove finalmente potremo applaudire tutti questi giovani.

Si può proprio dire che l’unione fa la forza e insieme si posso creare delle basi per un futuro migliore ma soprattutto ricco di arte!

