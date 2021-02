“Veneto – The Land of Venice”: una mongolfiera in volo per rilanciare il turismo della nostra regione

Dall’apertura odierna dei Mondiali di Sci, fino al 21 febbraio, la mongolfiera “Veneto – The Land of Venice” nata per rilanciare il turismo del nostro territorio ha raggiunto Cortina e sorvolerà le spettacolari piste dei Mondiali di Sci 2021. Successivamente proseguirà il suo tour su tutto il Veneto, fino a varcare i confini del Paese per raggiungere le principali capitali del nord Europa.

