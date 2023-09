Veneto, stato di grave pericolosità per incendi boschivi: sai cosa fare?

Sapere cosa fare e come comportarsi quando ci si trova in una situazione di rischio è fondamentale per aiutare e proteggere se stessi e facilitare il lavoro dei soccorritori.

VENEZIA – La Protezione civile del Comune di Venezia informa che la Regione Veneto, viste le condizioni climatiche favorevoli all’innescarsi di incendi boschivi e di vegetazione, ha decretato a partire dal 28 settembre 2023, anche per il territorio del Comune di Venezia, lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi.

Si chiede alla cittadinanza di prestare la massima attenzione, ricordando di porre in atto i seguenti comportamenti per evitare l’innescarsi di incendi:

• non gettare mozziconi di sigarette o fiammiferi;

• non abbandonare i rifiuti, possono diventare un pericoloso combustibile;

• non accatastare legname, ramaglie, residui vegetali ed erba secca, soprattutto nei pressi di vie di comunicazione e dell’area urbana;

• non parcheggiare sull’erba secca, la marmitta calda può provocare un incendio;

• non accendere fuochi ed evitare braci nelle aree verdi;

• non bruciare stoppie o residui agricoli;

• mantenere curata la vegetazione del proprio giardino o terreno, diminuendo le fronde delle alberature, tagliando regolarmente l’erba e evitando il formarsi di zone incolte.

In caso di avvistamento di un incendio la Protezione civile raccomanda di contattare immediatamente il numero 115 Vigili del Fuoco.

Per i comportamenti da seguire si consiglia di visitare anche le sezioni sugli incendi boschivi nei siti del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile (Rischio incendi boschivi. Sei preparato? | Dipartimento della Protezione Civile) e dalla Regione Veneto (Bollettino di pericolo Incendi Boschivi).