Veneto. Scuole chiuse fino al 31 gennaio

Primo incontro del 2021 con la stampa per Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, questa mattina presso la sede della Protezione Civile a Marghera per annunciare la nuova ordinanza: scuole superiori chiuse fino al 31 gennaio 2021 e didattica a distanza per i 117.000 studenti veneti.

E’ questa la decisione della regione Veneto alla quale si associa il Friuli Venezia Giulia..

“Il tema dell’aumento dei contagi nonostante due settimane di restrizioni, ci preoccupa” ha detto il Governatore Zaia anche se ammette che ” su ogni decisione c’è l’incognita della decisione che prenderà il Governo in merito”.

Intanto nel Veneto sono state somministrate 16.748 dosi di vaccino pari al 43,1 % di quelle da somministrare nella prima trance.

Domani, martedì 5 gennaio, la dott.ssa Russo parlerà delle altre fasi della vaccinazione anti Covid, in programma.

Silvia Moscati

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti