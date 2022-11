Veneto, la Dop economy vale 4,8 miliardi

Il Rapporto Ismea-Qualivita 2022 sulla Dop economy italiana, descrive un settore in grande crescita che vale 19,1 miliardi di euro e analizza il ritorno economico delle filiere agroalimentari e vitivinicole dei prodotti DOP IGP nelle regioni e nelle province del Paese. Il Veneto, che conta 89 prodotti DOP, IGP è la prima regione in Italia per impatto economico del settore IG con un valore pari a 4.817milioni di euro nel 2021 (+27,7% sul 2020) grazie al lavoro di 27.372 operatori. Le prime province per impatto economico sono Treviso (2.209 mln €) e Verona (1.410 mln €), seguite da Vicenza (498 mln €), Padova (333 mln €) e Venezia (330 mln €).

L’analisi del Rapporto Ismea-Qualivita 2022 si arricchisce inoltre del nuovo indicatore “Peso DOP IGP” che esprime l’incidenza del comparto dei prodotti certificati DOP IGP sul totale del settore agroalimentare regionale. In Veneto la Dop economy ha un peso pari al 48% sul valore complessivo del settore agroalimentare (a livello italiano la quota è del 21%), un dato che evidenzia come il settore DOP IGP rappresenti il motore primario di tutto il sistema agroalimentare territoriale.

Il comparto vino conta 53 filiere che generano un valore alla produzione di 4.384 milioni di euro nel 2021, per un +30,0% rispetto al 2020. La regione è 1° in Italia per valore economico generato e il comparto coinvolge 23.605 operatori. Le denominazioni con il maggiore ritorno economico in regione sono il Prosecco DOP, il Conegliano Valdobbiadene – Prosecco DOP, il Delle Venezie DOP, l’Amarone della Valpolicella DOP e il Valpolicella Ripasso DOP.

Il comparto cibo conta 36 filiere che generano un valore alla produzione di 433 milioni di euro nel 2021, per un +7,9% rispetto al 2020. La regione è 4° in Italia per valore economico generato e il comparto coinvolge 3.767 operatori. Le denominazioni che partecipano maggiormente al valore economico in regione sono il Grana Padano DOP el’Asiago DOP, seguite dal Montasio DOP, il Piave DOP, il Provolone Valpadana DOP e il Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP.