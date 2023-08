Veneto, il progetto di turismo sociale e inclusivo

Il progetto, finalizzato allo sviluppo del turismo accessibile e inclusivo volto ad agevolare la presenza di turisti con bisogni speciali e dei loro accompagnatori nel nostro territorio, sostiene la realizzazione di infrastrutture e di servizi accessibili a tutta la popolazione. Mira, inoltre, a sensibilizzare il territorio all’offerta turistica e inclusiva, anche attraverso tirocini lavorativi per persone con disabilità.

TREVISO – Due eventi in programma, nei prossimi giorni, nel territorio dell’Ulss 2 Marca trevigiana in relazione alla sensibilizzazione e promozione del progetto “Turismo sociale e inclusivo nel Veneto”, promosso dalla Regione del Veneto e finanziato dal Fondo ministeriale per l’Inclusione delle persone con disabilità.

Il progetto si svilupperà su più fronti: organizzazione di eventi sportivi, culturali e ricreativi, inserimento lavorativo di tirocinanti in strutture turistiche, formazione e abbattimento delle barriere architettoniche in alcuni siti di interesse turistico.

Giovedì 31 agosto, ore 18.00: A Revine Lago ci sarà l’evento di sensibilizzazione locale promosso dall’Amministrazione Comunale “Note sul lago, riflessi di vita in musica”, animato dall’orchestra SIO di San Fior. I componenti dell’orchestra hanno un’età compresa tra gli 11 e i 19 anni. Hanno collaborato alla realizzazione della serata: Comune di Tarzo, Banca Prealpi SanBiagio, Savno spa, Cooperativa Terra Fertile (presente nel territorio con strutture per persone con disabilità), in collaborazione con il gruppo giovani della Parrocchia di Revine.

Venerdì 1° settembre, ore 14.30: a Pieve del Grappa, in occasione della Giornata mondiale della salvaguardia del creato, è previsto l’evento regionale “Inaugurazione del percorso botanico naturalistico per una didattica inclusiva” presso il “Centro Don Paolo Chiavacci”. L’evento è frutto della collaborazione tra Diocesi di Treviso, Amministrazione comunale, Riserva Biosfera “Monte Grappa” MAB UNESCO, Ulss 2 Marca trevigiana e Regione Veneto. Parteciperanno anche gli Enti del Terzo settore e le associazioni del sistema disabilità del territorio asolano. Nel corso dell’incontro è prevista la presentazione e l’inaugurazione del Percorso Botanico Naturalistico per una didattica inclusiva. Il percorso è facilitato per le persone con disabilità. Nel corso del pomeriggio è previsto anche una riflessione sui cambiamenti climatici, dal titolo “Non ci sono più mezze stagioni” con il prof. Alberto Pivato in collaborazione con la compagnia teatrale Stabile del Leonardo.