Veneto Agricoltura, oltre un centinaio di Stelle di Natale a confronto

Si è svolta questa mattina presso il Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura la tradizionale Giornata tecnica dedicata alla Poinsettia, più nota come Stella di Natale.

Sono state oltre un centinaio le varietà commerciali e selezioni di Poinsettia (Stella di Natale) in mostra questa mattina a Rosolina (Ro) presso il Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura, in occasione della giornata tecnica “Poinsettia 2022”, tradizionale appuntamento annuale durante il quale i tecnici del settore possono vedere i risultati dei confronti varietali realizzati nella corrente stagione. Il Centro si conferma come punto di riferimento regionale e nazionale per il mondo produttivo ortofloricolo.