Veneti in vacanza: dove sono stati questa estate?

Anche questo è stato (per molti lo è ancora) un anno particolare per le vacanze estive, tra vaccinazioni, Green Pass e complicazioni alle frontiere le scelte sono state inevitabilmente influenzate dalla difficoltà e dalle incertezze legate ai viaggi all’estero.

È quindi facile immaginarsi che, come al solito del resto, la maggior parte delle persone sia rimasta in Italia e tra i nostri conterranei la scelta di rimanere direttamente in Veneto sia stata prevalente. Non pochi coloro i quali hanno deciso di salire (o stare) in Cadore, sull’altopiano di Asiago o sul resto delle alture nostrane, ma come al solito in estate le mete predilette sono quelle marittime, Jesolo e Bibione in primis.

Naturalmente con le prime notizie delle riaperture regionali in tarda primavera molti hanno iniziato a pianificare vacanze in altre regioni, a partire da chi ha prediletto le vicine spiagge friulane o la riviera romagnola. Ma chi ha potuto si è spostato ben più lontano e se la Sardegna rimane una delle più ambite, moltissimi hanno optato per la Puglia, relativamente più semplice sul piano logistico e con spiagge che hanno poco da invidiare a quelle a quelle delle isole principali.

Invece per quanto riguarda le vacanze in alta quota, nonostante la nostra concorrenza la regina rimane il Trentino-Alto Adige, che con i suoi laghi offre anche un certo refrigerio. Meno gettonate in estate le vacanze in città, anche se non sono dello stesso avviso i turisti stranieri, che stanno riempiendo le piazze di tutta Italia, alla faccia delle temperature toccate ad agosto.

Per andare all’estero è stato sicuramente l’anno più complicato, addirittura più dello scorso in quanto, al netto di preoccupazioni, c’erano vincoli nettamente inferiori in merito agli spostamenti transfrontalieri. Le mete estere più ambite sono rimaste sostanzialmente quelle tradizionali, ovvero Grecia, Spagna e Croazia, con l’ultima opzione decisamente più semplice viste le complicazioni per traghetti e voli, inevitabili per chi ha voluto andare nella penisola ellenica o in quella iberica (o ancora meglio, sulle isole!).

Sarà stata la crisi e i costi relativamente bassi in Croazia, ma non sono stati in pochi a caricare la macchina e dirigersi sulle coste istriane o del quarnero, che distano poche ore, al netto di code vista la doppia frontiera da affrontare. L’affluenza è stata tale che anche gli ormai vecchi casinò (come quelli di Abbazia) hanno riscontrato una risalita nelle presenze, una situazione che non si verificava dall’inizio della diffusione dei casino online.

Allontanarsi dall’Europa è stato sicuramente più complicato e continuerà ad esserlo almeno per qualche mese: al netto di tamponi, vaccini e controlli, sono molti i paesi extraeuropei verso i quali non è proprio possibile andare in questo periodo. Verso alcuni è l’Italia a non consentire l’espatrio (come la Tunisia), mentre altri (come gli USA) hanno ancora le frontiere chiuse al turismo. Per queste destinazioni bisognerà armarsi di pazienza e attendere che la situazione migliori, quindi pianificare per il 2022. Si spera.