Venerdì 6 maggio, alle ore 12, al Bosco di Mestre, si svolgerà l’iniziativa “Un albero per l’Europa” #ATreeForEurope, promossa dall’associazione Equipo – Europa, con il supporto degli uffici del Parlamento europeo in Spagna e in Italia.

All’appuntamento, inserito nel calendario di iniziative per la #FestaEuVenezia2022, interverrà l’assessore all’Ambiente insieme a Lucia Felix Prieto, ambasciatrice in Italia per Equipo Europa – a Tree for Europe.

La cittadinanza è invitata a partecipare.