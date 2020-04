Veglia di preghiera in occasione della Festa del Lavoro

Domani, 30 aprile, alle ore 21.00 la Diocesi di Milano organizza una Veglia di preghiera con l’Arcivescovo Mario Delpini in occasione della Festa del Lavoro.

L’evento é organizzato da Don Walter Magnoni, responsabile del Servizio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Milano e Assistente Ecclesiastico centrale per l’Italia della Fondazione.

Date le circostanze, sarà diffuso tramite i media, in particolare su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater e www.chiesadimilano.it

In vista dell’appuntamento di domani, sul sito della Diocesi una riflessione di Don Walter.

“L’epidemia apre scenari di incertezza, lavoro ed economia vanno ripensati senza perdere dinamiche di solidarietà“

“Ma la vera sfida dove tutto si gioca è la solidarietà. Infatti il Coronavirus ha evidenziato il divario tra chi ha i mezzi per comunicare, le risorse per vivere e le energie per reinventarsi spazi e attività e chi è più povero, fragile e solo. Questo gap chiede una creatività che, anziché allargare le distanze, le accorci attraverso gesti concreti di cura reciproca. La sfida della prossimità non si deve arrendere alle corrette misure di distanziamento fisico. La differenza tra distanza fisica e distanza sociale non è da poco. La prima è misura necessaria per evitare i contagi, la seconda è isolare le persone e lasciare i più deboli in una pericolosa solitudine. Anche il lavoro e l’economia chiedono di essere ripensati, ma senza perdere dinamiche di solidarietà”.

“Far bene il proprio mestiere è sicuramente pensare ai più deboli e immaginare trame di vicinanza reale“.

