Vedelago va al ballottaggio. Si vota il 28 e il 29 maggio

VEDELAGO – Soddisfazione in casa Lega, a Vedelago, dopo i risultati delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, che si conferma primo partito con un 19,12%.

“Grazie a questa coalizione, in 40 giorni siamo riusciti a mettere in piedi una solida alternativa con un candidato credibile. La gente ha percepito e apprezzato l’integrità morale di Giuseppe Romano, persona dal profilo sobrio, che sa ascoltare la gente e che non si lascia andare a facili promesse elettorali, ma che prende nota delle criticità, e cerca una soluzione condivisa”, dicono dal partito. “Ringrazio i nostri elettori che anche questa volta ci danno la conferma che la Lega è un partito radicato sul territorio e vicino alla gente, e può contare su una filiera diretta con Provincia Regione e Governo centrale per essere più efficaci nell’azione amministrativa nei prossimi 5 anni. Adesso, ultimo sforzo in vista del ballottaggio che avrà luogo il 28 e il 29 maggio per dare a Vedelago un’Amministrazione guidata da Giuseppe Romano, garanzia di trasparenza e di competenza” concludono.