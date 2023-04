Vedelago, gli autori incontrano i lettori

Dal 13 aprile al 3 maggio la rassegna letteraria sostenuta da Banca Prealpi SanBiagio. Tra i temi trattati scienze fisiche, astronomiche, biologiche ed economia. Si parte giovedì prossimo con Paolo Nespoli, si prosegue con Alan Friedman il 19 aprile e Barbara Mazzolai il 26 aprile, per chiudere con Giulio Boccaletti il 3 maggio. Il ricavato delle serate ad ingresso responsabile sarà devoluto all’AIRC, aderendo all’iniziativa di beneficienza che il 51° Stormo di Istrana porta avanti in occasione del centenario dell’Aeronautica Militare.

VEDELAGO – Spazio e astronomia, economia e politica, piante e biologia, acqua e sostenibilità ambientale. Questi i temi al centro della rassegna “Vedelago d’autore 2023 – Gli autori incontrano i lettori” che si terrà dal 13 aprile al 3 maggio presso il Teatro Sanson, in Piazza Martiri della Libertà.

Gli appuntamenti con gli autori saranno all’insegna della solidarietà, in quanto il ricavato delle serate ad ingresso responsabile sarà devoluto alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, aderendo all’iniziativa di beneficienza “Un dono dal cielo per AIRC” che il 51° Stormo di Istrana porta avanti in occasione delle celebrazioni del centenario dell’Aeronautica Militare

I quattro incontri si terranno sempre alle 21. Si comincia giovedì 13 aprile con Paolo Nespoli, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, che presenterà il libro “Farsi Spazio” (ROI edizioni): una riflessione sulla direzione che hanno preso le nostre vite, la possibilità di realizzare i propri sogni grazie alla forza di volontà, riconoscendo le opportunità e focalizzandosi su come sfruttarle al massimo.

Il secondo appuntamento si tiene mercoledì 19 aprile con Alan Friedman, giornalista, produttore e conduttore televisivo, che racconterà “Il prezzo del futuro. Perché l’Italia rischia di sprecare l’occasione del secolo” (La nave di Teseo): un’analisi sui ritardi del nostro Paese rispetto ai competitor europei lungo la transizione green, basata sull’innovazione tecnologica, oltre a descrivere gli scarsi investimenti in ricerca ed istruzione, mentre corruzione e inefficienza ostacolano la crescita economica.

Il terzo incontro è previsto per mercoledì 26 aprile con Barbara Mazzolai, associate director dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), in cui parlerà de “Il futuro raccontato dalle piante. Cosa possiamo imparare dal regno vegetale e dal suo percorso sul pianeta” (Longanesi): un libro che parla di invenzioni meravigliose e ricerche entusiasmanti e di come nei laboratori di tutto il mondo si sita costruendo il futuro che ci aspetta.

Si chiude mercoledì 3 maggio con Giulio Boccaletti, chief strategy officer di The Nature Conservancy (TNC), che presenterà “Acqua: una biografia” (Mondadori): una guida alla scoperta di come la distribuzione dell’acqua abbia plasmato la civiltà umana, favorendo la nascita dello stato e delle sue istituzioni finanziarie, legali e commerciali, accompagnando lo sviluppo economico e la politica.

“Considero di primaria importanza e coerente col mio ruolo promuovere e sostenere le attività culturali, a partire dalla convinzione che quello di essere culturalmente attivo è un bisogno dell’essere umano. Questo ambizioso progetto, oltre a concorrere alla formazione e alla sensibilizzazione culturale dei cittadini, coniuga la cultura con il bene comune e da’ pregio al territorio vedelaghese. Ringrazio la Banca Prealpi SanBiagio che con la sua disponibilità ha permesso la realizzazione di questa importante Rassegna”, dice l’Assessore alla Cultura del Comune di Vedelago, Denisse Braccio.

“Proseguiamo la collaborazione con il Comune di Vedelago, dopo il successo ottenuto lo scorso anno, sostenendo un’iniziativa cultura di grande spessore. Grazie all’apertura della filiale, da quasi due anni siamo parte integrante della comunità cittadina, con cui abbiamo intrapreso un percorso di collaborazione e di crescita condivisa, che oggi siamo qui a testimoniare”, aggiunge Gianluca Bonel, direttore della Filiale di Vedelago di Banca Prealpi SanBiagio.

Per il numero limitato dei posti in sala è vivamente consigliato di prenotare tramite il sito www.librerieitalypost.it/vedelago. Gli incontri si svolgeranno presso la Sala Teatro M. Sanson, Piazza Martiri della Libertà, 31050 Vedelago TV. La zona offre un’ampia possibilità di parcheggio.

I quattro incontri letterari sono organizzati dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Vedelago grazie al sostegno di Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto di Credito Cooperativo con sede a Tarzo (TV), parte del Gruppo Cassa Centrale, che da giugno 2021 ha aperto la filiale di Vedelago, con la collaborazione di ItalyPost.

