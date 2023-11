Vecchio Amaro del Capo conquista Atene: successo all’Athens Bar Show 2023

Il marchio italiano Vecchio Amaro del Capo ha nuovamente fatto sentire la sua presenza in una delle manifestazioni più importanti del mondo del bar, l’Athens Bar Show 2023. Dopo il debutto a Düsseldorf, Berlino, Cannes e Valladolid negli ultimi mesi, il Vecchio Amaro del Capo ha consolidato la sua presenza internazionale con uno stand dedicato nella vibrante città di Atene.

ATENE (GRECIA) – La manifestazione, considerata la seconda più importante a livello europeo nel settore, si è svolta il 7 e 8 novembre, attirando oltre diecimila visitatori in due giorni. Per la prima volta, il Vecchio Amaro del Capo ha presentato il suo autentico “Italian ice-shot” a una folla di addetti ai lavori e appassionati, offrendo loro l’opportunità di conoscere e degustare questo particolare prodotto italiano.

Il drink, servito spettacolarmente a -20°C direttamente dal freezer, ha conquistato i presenti, rafforzando la reputazione del Vecchio Amaro del Capo come protagonista della scena internazionale. L’evento ha dimostrato il dinamismo della movida greca, ora considerata una delle più interessanti al mondo.

Nuccio Caffo, amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915, ha dichiarato: “Dopo Düsseldorf, Berlino, Cannes, Valladolid, le fiere internazionali alle quali abbiamo partecipato solo negli ultimi mesi, abbiamo ora rafforzato la nostra presenza alla manifestazione di Atene, nel cuore del Mediterraneo, perché vogliamo esportare la cultura del made in Italy autentico, facendo conoscere la storia ultracentenaria, le radici e il saper-fare che ci contraddistinguono, attraverso i nostri prodotti”.

L’azienda ha ringraziato il supporto di Triasigma, distributore locale dei prodotti Caffo, per rendere possibile la partecipazione alla kermesse greca. Durante l’evento, sono stati serviti oltre tremila shot ghiacciati di Vecchio Amaro del Capo e di Red Hot Edition, la versione al peperoncino piccante di Calabria, direttamente dalle chill machines. Tra i cocktail offerti spiccavano i best seller Capo Tonic e Capo Arrabbiato Spritz, oltre alla novità dal gusto piacevolmente piccante.

Fabrizio Gulì, Global Chief Marketing Officer di Gruppo Caffo 1915, ha commentato: “Con Vecchio Amaro Del Capo – The Italian ice-shot, vogliamo acquisire un ruolo primario anche all’estero raccontando la nostra leadership, la nostra origine e il nostro perfect-serve, posizionandoci come la vera bevuta ghiacciata italiana che esce dal coro di tutti gli altri amari per ridisegnare i confini della categoria, forti dell’ampio consenso nel mercato interno”.

Il successo ottenuto ad Atene ha rafforzato la determinazione del Gruppo Caffo 1915 nell’internazionalizzare il Vecchio Amaro del Capo con maggiore energia ed entusiasmo. Nuccio Caffo ha concluso dicendo: “È stata una grande soddisfazione vedere come Vecchio Amaro del Capo, anche in questa occasione, abbia riscosso i favori del pubblico internazionale. Un riscontro che ci aspettavamo e che fortifica la nostra motivazione a proseguire sulla strada dell’internazionalizzazione con ancora maggiore energia ed entusiasmo”.