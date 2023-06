Valter Esposito al Grand Central Literary Festival

Mercoledì 21 giugno, 18.45, al Grand Central Literary Festival di Mestre Valter Esposito presenterà il suo ultimo libro “Il capolinea” (ed. Cleup, 2022) dialogando con Francesca Brandes. Con Esposito, la Summer Edition 2023 è al quinto e penultimo appuntamento del primo ciclo di incontri con l’autore curati come sempre dall’organizzatrice Silvia Scagnetto e realizzati grazie alla collaborazione delle associazioni Judokwai e Mestre Mia.

MESTRE – Dopo la fantasy, i racconti brevi, il romanzo storico e per ultimo il romanzo d’amore e formazione che ci ha regalato Frizziero mercoledì scorso, è ora la volta di un libro per chi ama i noir e le indagini che scandagliano non solo le vite e le azioni dei personaggi ma ovviamente anche le loro psicologie. Se poi aggiungiamo che Venezia è la ‘città protagonista’ non potremo non leggere la storia che il giornalista detective Giorgio Angeli ci racconta nelle pagine scritte dall’autore.

Durante l’incontro saranno disponibili le copie del libro grazie alla collaborazione con la Libreria San Michele di via Poerio 32 a Mestre.

Sul libro di Esposito, dalla prefazione di Edoardo Pittalis leggiamo: «Valter Esposito è autore conosciuto anche per la sua attività di giornalista attento soprattutto allo sport, è scrittore e poeta protagonista del mondo culturale veneto. In questo romanzo prende per mano il suo giornalista detective e lo conduce al ‘capolinea’. Lo fa con abilità ed eleganza, senza rinunciare alla sua natura di scrittore che si è costruito con tante passioni dentro. A ogni passione dedica qualcosa: un quadro, un film, un ricordo che servono per dare la cornice giusta ad ogni fotogramma, tale infatti appare ogni pagina. E il lettore quanto arriva al ‘capolinea’ vorrebbe risalire sul treno e ripartire per una nuova storia. Tanto ormai, siamo convinti, Giorgio Angeli ha ripreso a scrivere, e non soltanto perché glielo ha ordinato sua mamma in sogno. E alle mamme è impossibile non dare ascolto. Il ‘capolinea’ sembra solo il binario sul quale il tram deve passare la notte prima della nuova corsa.»

Valter Esposito (Venezia,1959), giornalista, collabora dal 1985 con il quotidiano «La Nuova di Venezia e Mestre» dopo aver collaborato per diversi anni con «La Gazzetta dello sport» e altri periodici nazionali. Ha pubblicato libri di sport, tra i quali ricordiamo “Francesco De Piccoli. Storia di una medaglia d’oro (Il Prato). Ha pubblicato inoltre, sempre per Il Prato, i noir “La notizia nera”, “Il silenzio del pesce luna” e “Rosso”. Negli ultimi anni si è dedicato alla poesia: “Gli amori in versi”, “Le emozioni perdute” e “Dove vivere è sognare” (per i tipi della CLEUP); “E viva!” e “Parole immaginate” per Biblion edizioni.

Appuntamento per tutti gli appassionati di letteratura – ma anche per chi volesse solamente passare un’oretta diversamente impegnata – mercoledì 21 giugno, alle 18.45, al Grand Central di piazzetta Olivotti a Mestre; consigliata la prenotazione allo 041-978278 o tramite Eventbrite rif. Nr. 633151632577

L’evento si svolgerà nel dehors del bistrot Grand Central; in caso di maltempo ci si sposterà all’interno quindi la data rimane confermata.