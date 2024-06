Valter De Bortoli nuovo membro del CdA di ITS Academy Marco Polo

Un futuro di investimenti e un nuovo campus per ITS Academy Marco Polo, specializzato nella logistica

VENEZIA – Valter De Bortoli, vicepresidente di DB Group, azienda leader a Montebelluna nel settore della logistica, trasporti e gestione della supply chain, entra a far parte del nuovo Consiglio di Amministrazione di ITS Academy Marco Polo. Il CdA include anche Damaso Zanardo, riconfermato presidente, Gianandrea Todesco, vicepresidente della Fondazione ITS Marco Polo e direttore ADSP, Antonio Tieri, presidente di Ermes Rail, Paola Mainardi, responsabile Education e Formazione di Punto Confindustria, Nicola Torricella, Direttore Generale della Città Metropolitana di Venezia, Mauro Marchiori, direttore esecutivo FHP Group, Paola Benvenuto, dirigente dell’IIS Luzzatti, e Marco Mazzarino, professore di Economia e politica dei trasporti e della logistica allo Iuav.

Obiettivi del nuovo CdA

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di ITS Marco Polo, in carica per i prossimi tre anni, ha delineato i propri obiettivi. “Il CdA – spiega Damaso Zanardo, presidente di ITS Academy Marco Polo – è composto da 9 persone altamente qualificate, che rappresentano il massimo dell’esperienza in formazione logistica e in aziende leader del settore. Questi professionisti e formatori saranno in grado di guidare la crescita dell’ITS e di raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi”.

Investimenti e innovazione

ITS Academy Marco Polo prevede un investimento di 4 milioni di euro per diventare il primo hub ad alta tecnologia in Italia, dotato di simulatori unici. Un ulteriore investimento di 3 milioni sarà destinato a trasformare ITS Marco Polo in un campus con una foresteria per i corsisti fuori sede. L’obiettivo è raddoppiare il numero di studenti e i corsi di alta formazione post-diploma offerti dall’Academy.

Creazione di un polo formativo unico

“Il progetto che stiamo per realizzare – afferma il presidente Zanardo – ha un valore immenso. Non solo investiamo circa 8 milioni nella nuova sede, ma a Venezia stiamo creando un polo formativo e un campus destinato ai futuri manager della logistica. Amplieremo gli spazi formativi con nuove aule e simulatori altamente performanti e creeremo anche spazi residenziali per gli studenti. Questo progetto educativo innovativo sarà a disposizione delle aziende, del porto e del territorio, offrendo ai giovani e alle loro famiglie un percorso di alta formazione con un tasso di occupabilità del 95% per i nostri diplomati. Inoltre, stiamo lavorando alla nomina del nuovo Consiglio di Indirizzo per affiancarci con esperti del mondo accademico, imprenditoriale e professionale, per interpretare le future esigenze formative e offrire il meglio dal punto di vista didattico”.

Espansione a Rovigo

ITS Marco Polo non si ferma a Venezia. Grazie al supporto di Confindustria, la sede di Rovigo verrà ampliata nelle prossime settimane con nuovi laboratori dedicati ai software di logistica, utilizzando gli spazi messi a disposizione da Censer.

