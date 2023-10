Restaurare la Memoria, valorizzando i Monumenti ai Caduti di Casier e Dosson

CASIER – L’Amministrazione Comunale di Casier ha annunciato con entusiasmo l’avvio di un importante progetto di restauro che preserva il patrimonio storico e culturale della città. Questo progetto coinvolge due iconici Monumenti ai Caduti situati nel territorio comunale, uno in Piazza San Pio X a Casier, e l’altro in Via Peschiere a Dosson. Il sostegno finanziario chiave per questo ambizioso progetto proviene da Nova Facility Srl.

L’obiettivo primario di questa iniziativa è quello di conservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale di Casier, garantendo che questi Monumenti ai Caduti rimangano luoghi significativi di riflessione e commemorazione. Questo restauro è un passo importante verso la preservazione delle memorie e dei sacrifici di coloro che hanno dato la loro vita in nome dei valori condivisi dalla comunità.

L’iniziativa di restauro rientra tra le “Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale della Nazione e per lo sviluppo della cultura”, che include un regime fiscale agevolato noto come Art bonus per erogazioni liberali. Questo regime mira a incoraggiare le donazioni per il sostegno del patrimonio culturale e per il finanziamento di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici.

Il Monumento ai Caduti di Casier fu eretto nel 1920, in memoria dei 41 concittadini che persero la vita durante la Prima guerra mondiale e la guerra in Libia. Il Monumento ai Caduti di Dosson, inaugurato nel 1926, commemora i caduti dossonesi delle due guerre mondiali e della Resistenza. Questi due monumenti sono testimoni storici del coraggio e del sacrificio delle generazioni passate.

Dopo molti anni senza una manutenzione adeguata, è diventato necessario un intervento di pulizia, risanamento e ripristino delle superfici e dei nomi dei Caduti, al fine di restituire loro l’antico splendore.





In foto il Presidente di Nova Facility Srl, Gian Lorenzo Marinese, e il Sindaco di Casier, Renzo Carraretto

Gian Lorenzo Marinese, Presidente di Nova Facility Srl, ha commentato: “Abbiamo accolto con favore la richiesta del Sindaco Carraretto di partecipare al recupero dei Monumenti ai Caduti di Casier e Dosson, donando l’importo necessario all’intervento. Un gesto che noi riteniamo importante per mantenere vivo il ricordo del nostro passato all’interno della comunità, a cui siamo molto legati.”

Il Sindaco Renzo Carraretto ha dichiarato: “Questi due Monumenti rappresentano un legame tangibile con il nostro passato, poiché testimoniano il coraggio e il sacrificio di coloro che hanno dato la propria vita per difendere i nostri valori. Il loro restauro, per cui ringrazio Nova Facility del generoso contributo, è un atto di devozione alla loro memoria e ci consente di avvicinare le generazioni future alla storia del nostro territorio. La nostra intenzione è quella di continuare ad attuare sempre più interventi di valorizzazione culturale del nostro amato territorio, confidando nella collaborazione virtuosa tra pubblico e privato.”

Questo progetto di restauro rappresenta un passo importante nella conservazione e nella celebrazione del passato di Casier, mentre Nova Facility dimostra il suo impegno per il patrimonio storico e culturale della comunità.