“Vajont, una tragedia italiana”: film e studenti oggi a Mogliano

MOGLIANO VENETO – Per ricordare la tragedia del Vajont, di cui quest’anno ricorrono 60 anni, il Comune di Mogliano Veneto ha promosso una ricca rassegna – dal titolo “Vajont, per non dimenticare” – in collaborazione con l’Associazione Genitori Scuole Cattoliche, il Collegio Salesiano Astori, il Liceo Statale Giuseppe Berto, Associazione culturale Tina Merlin di Belluno.

L’appuntamento conclusivo è in programma questo pomeriggio a partire dalle ore 16, presso il Teatro Astori (in Via Marconi 22) e avrà come relatori:

DON ROBERTO GUARISE, Direttore Collegio Salesiano Astori

MARTINA COCITO, Assessore Politiche Educative e Scuola del Comune di Mogliano Veneto

ENRICO BACCHETTI, Direttore ISBREC di Belluno

STEFANO DI MICHELE, Presidente Comitato AGeSC Astori

L’incontro si dividerà in due parti. Inizierà con la proiezione del docufilm di Nicola Pittarello “Vajont, una tragedia italiana”. A seguire, le classi del triennio superiori del Collegio Astori e del Liceo Berto presenteranno alla cittadinanza il laboratorio didattico LE MEMORIE DEL VAJONT, realizzato e coordinato dai docenti in collaborazione con il Prof. Enrico Bacchetti (Direttore ISBREC di Belluno).