“VAJONT, PER NON DIMENTICARE”: iniziative e una testimonianza a 60 anni dalla Tragedia

MOGLIANO VENETO – Questa mattina, nella Sala Consiglio del Comune di Mogliano Veneto, ha avuto luogo la conferenza stampa dal titolo “VAJONT, PER NON DIMENTICARE”. L’evento, molto partecipato, è stato l’occasione per presentare il nutrito calendario di iniziative che avrà luogo nella 60ª ricorrenza dalla Tragedia del Vajont, evento che ha segnato profondamente la storia degli italiani, in particolare del popolo veneto.

Il Sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato, ha salutato i presenti sottolineando l’impegno a tenere viva la memoria di questa pagina triste e dolorosa. La Tragedia del Vajont rimane un monito sulla fragilità dell’ambiente e la responsabilità dell’uomo, e le iniziative pianificate mirano a trasmettere questi ricordi alle generazioni future, in forma di insegnamento. Le iniziative in programma, molte delle quali rivolte proprio ai giovani e agli studenti, sono un impegno a non dimenticare ciò che è accaduto, commemorando le vittime del disastro.



“Quello che ho visto, me lo ricorderò finché vivo”

Uno degli ospiti alla conferenza stampa è stato Silvio Caratozzolo, 83enne originario di Lecce, uno dei coraggiosi soccorritori che ha vissuto da vicino l’orrore di quella terribile notte. Ha condiviso con il nostro giornale un frammento delle sue memorie, ricordando l’orribile scenario che si è presentato davanti a lui una volta giunto sul luogo della tragedia.

Guarda il video su YouTube.