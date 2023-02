Cioccolatini a forma di cuore, mazzi di fiori, vacanze romantiche o esperienze intriganti. L’amore e il corteggiamento sono cambiati negli ultimi decenni e per San valentino Uber Eats ha pensato di aiutare gli innamorati con qualche suggerimento, creando un vero e proprio vademecum del galateo dell’amore in collaborazione con l’Accademia Italiana Galateo.

“L’Accademia Italiana Galateo crede che per rendere una cena romantica o un’occasione speciale non siano i grandi gesti o gli elementi lussuosi, ma particolari colmi di attenzione e significato“, commenta Samuele Briatore, presidente dell’Accademia. “Per San Valentino proviamo a creare il sogno e non il desiderio“. Qui di seguito una serie di consigli utili per una cena indimenticabile, a partire dal cibo a domicilio.

Ansia da prestazione – Spesso è il grande dubbio dei primi appuntamenti: il primo incontro a casa. Cosa fare? Se passiamo tutto il giorno a cucinare, l’altra persona potrebbe montarsi la testa oppure pensare che stiamo correndo troppo. La disinvoltura è la cosa che ci premia sempre, stappiamo una buona bottiglia di vino e prepariamo qualche snack. La cena? La ordiniamo insieme.

Il ‘lato B’ del salotto – Il giorno di San Valentino capita in mezzo alla settimana, la vita è frenetica e abbiamo rimandato da mesi quella serata a film e divano. La serata speciale può anche essere nella comodità del nostro salotto potendo ordinare il nostro cibo preferito.

To eat or not to eat… – Siamo indecisi sul ristorante, vorremmo tanto per questa serata il risotto del ristorante vicino casa, ma vogliamo anche il sashimi del ristorante del centro. Il vino? Quello del ristorantino francese vicino al ponte. Perché dobbiamo rinunciare a qualcosa quando possiamo avere tutto o quasi, con Uber Eats possiamo scegliere e comporre il nostro menù.

Less is more – Stiamo preparando una sorpresa e organizzando noi il menù? Bene, facciamoci consigliare dallo chef del ristorante, chiediamo se hanno dei menù box già studiati per l’occasione. Facciamo attenzione ai gusti forti, ai piatti troppo elaborati e complessi. Anche nel giorno di San Valentino puntiamo alla qualità e non dimentichiamo… Less is more.

Come nei film – Molti di noi pensano ancora che il food delivery sia collegato unicamente alla casa o al salotto. Invece, soprattutto a San Valentino, può essere il nostro asso nella manica: possiamo organizzare una cena romantica nella casa che stiamo ristrutturando, oppure nel cortile della scuola dove ci siamo scambiati il primo bacio o ancora possiamo ordinare quel panino che abbiamo mangiato la sera del nostro primo appuntamento. Basta decidere la cornice, per il resto ci pensa il cibo a domicilio.

Quando è top secret – Come Romeo e Giulietta, un amore clandestino, nessuno lo deve sapere. Un amore nascosto può essere limitante, mai cinema, mai a teatro e mai al ristorante, ma il food delivery può aiutarci a rendere una serata indimenticabile, sarà il ristorante a venire da noi, e avremo la possibilità di mangiare quell’astice meraviglioso lontano da occhi indiscreti.

Il faro dell’amore – Alcuni ristoratori nei loro box di San Valentino prevedono anche una candela. Non affidiamoci però al buon cuore del ristorante, nella nostra cena organizzata in un prato, nel salotto o nel nostro luogo del cuore non deve mancare una candela. Meglio scegliere candele senza profumi e soprattutto candele alte e meglio se bianche, sapranno scaldare subito l’atmosfera.

Il fascino dei dettagli – Se stiamo organizzando la cena di San Valentino a casa nostra, proviamo a personalizzare con piccoli particolari, un dolce fatto da noi, oppure una pietanza che arriva dal nostro paese d’origine. Non dimentichiamo di apparecchiare la tavola con cura e magari con qualche stoviglia nuova, sorprendiamo non solo il gusto ma anche con la vista.

Un tocco afrodisiaco – Il food delivery ci permette di ordinare i cibi che vengono considerati afrodisiaci, uno o due piatti possiamo inserirli nel nostro menù per stuzzicare l’idea ma non esageriamo altrimenti potrebbe essere frainteso. Quindi ben venga l’avocado, il cioccolato e il caviale stiamo attenti però ad altri cibi considerati afrodisiaci come aglio, cipolla, peperoncino o sedano.

Un figurone assicurato – Se invece vogliamo andare al ristorante per una serata speciale possiamo evitare la camminata verso la macchina e possiamo evitare lunghe attese per cercare parcheggio. Possiamo prenotare una corsa su Uber Black. Chi ha detto che si utilizza solo per lavoro? Una macchina elegante che ci aspetta sotto casa è il giusto inizio della nostra serata romantica e quando avremo finito sarà pronta per riaccompagnarci a casa.

Academia Italiana Galateo. L’Accademia Italiana Galateo, unico esempio italiano, nasce dall’esigenza di creare un luogo di formazione, ricerca e sviluppo per l’approfondimento delle buone maniere, del Galateo e del Costume nei suoi vari aspetti letterari e pratici declinati anche alle scienze sociali, storiche e comportamentali. Samuele Briatore – È presidente dell’Accademia Italiana Galateo, coordinatore del Master in cerimoniale, galateo ed eventi istituzionali e assegnista di ricerca sulle tematiche inerenti il galateo presso Sapienza Università di Roma. Tra i più accreditati formatori italiani, ha tenuto più di 300 corsi di galateo e comunicazione per enti, istituzioni e i maggiori brand del lusso. Autore di Le regole delle buone maniere, Come usare le parole giuste, Il galateo del cuore e Il nuovo galateo di genere.