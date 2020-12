Vaccino anti Covid. AIFA chiarisce finalità ed efficacia

L’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha spiegato tutto quello che c’è da sapere sul vaccino anti Covid-19. Il vaccino è quello prodotto da una multinazionale ed è chiamato Pfizer.

Tra pochi giorni inizieranno le vaccinazioni e l’AIFA chiarisce le caratteristiche del siero, l’efficacia e le sicurezze e le procedure di vaccinazione.

L’AIFA precisa che il vaccino previene la malattia Covid-19 in soggetti pari o superiori ai 16 anni. Contiene una molecola, RNA messaggero, che induce la produzione di una proteina presente nel virus. Si precisa che il vaccino non contiene il virus e quindi non può provocare la malattia.

Il vaccino viene somministrato con due iniezioni distanti 21 giorni l’una dall’altra. Agisce inducendo l’organismo a produrre una risposta che blocca la proteina Spike, proteina che permette al virus di introdursi nelle cellule dell’ospite, che impedisce l’infezione delle cellule. Le proteine prodotte con la vaccinazione stimolano il sistema immunitario a produrre anticorpi specifici.

In definitiva il vaccino non introduce il virus, ma solo un’informazione genetica che permette alla cellula di costruire copie della proteina che inibisce l’introduzione del virus nelle cellule.

Il vaccino Pfizer ha avuta una sperimentazione di pochi mesi, ma ad essa ha partecipato un elevato numero di persone realizzando così uno studio di grandi dimensioni che hanno dimostrato efficacia e sicurezza.

Lo studio ha quindi dimostrato che il vaccino è efficace in individui di 16 anni e più Lo studio è stato effettuato su oltre 44.000 persone in Germania, Brasile, Argentina, Sudafrica, Turchia e Stati Uniti. L’efficacia è risultata su oltre 36.000 persone che non presentavano segni di infezione da Covid-19.

Lo studio ha dimostrato che il vaccino può impedire lo sviluppo della malattia al 95% negli adulti dai 16 anni in poi. L’efficacia del vaccino inizia dopo una settimana dalla sua somministrazione e la protezione dovrebbe essere dai 9 ai 12 mesi.

Visto che il vaccino non utilizza virus attivi, ma solo una componente genetica che porta nell’organismo l’informazione per produrre anticorpi specifici, non può causare malattie.

È necessario più tempo per dimostrare se i vaccinati si possano infettare in modo asintomatico e quindi contagiare altri. Quindi i vaccinati e le persone in contatto con loro devono seguitare ad adottare le protezioni anti Covid-19.

Le reazioni osservate sui vaccinati sono di entità lieve o moderata e risolte entro pochi giorni. Le principali sono: dolore e gonfiore nel punto dell’iniezione, dolori ai muscoli ed articolazioni, brividi e febbre. Arrossamenti nel punto delle iniezioni e nausea si sono verificati in meno di 1 persona su 10. Nei paesi dove è già stata avviata la vaccinazione sono state segnalate reazioni allergiche. Eventuali reazioni avverse potranno essere comunicate al medico di famiglia o alla As.

Tutte le persone con storia di gravi reazioni antilinfatiche e di grave allergia devono consultarsi con il proprio medico prima di farsi la vaccinazione.

La priorità della vaccinazione sarà data alle persone con malattie croniche, diabete, tumori, malattie cardiovascolari perché le più a rischio in caso di infezione da Covid-19.

Infine il vaccino verrà somministrato da medici ed infermieri dei servizi vaccinali pubblici. Nella fase iniziale verrà vaccinato il personale sanitario ed il personale ed gli ospiti delle case di riposo per anziani. La vaccinazione sarà gratuita. Sono state prenotate 200 milioni di dosi.

