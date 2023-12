Vacanze serene con i bambini: 5 ‘A’ della SIPPS

Le vacanze natalizie sono un momento speciale che offre ai genitori l’opportunità preziosa di rallentare i ritmi di vita frenetici, ritrovando il piacere di trascorrere momenti piacevoli con i propri figli. In questo contesto di serenità e leggerezza, la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) fornisce alcuni semplici suggerimenti per garantire che le feste siano all’insegna della massima serenità e sicurezza per i più piccoli.

Alimentazione

Durante le festività, qualche trasgressione è concessa, ma è importante mantenere una dieta varia e ricca di frutta di stagione. Si consiglia di rispettare quantità ragionevoli, preferendo pasti più piccoli e frequenti. Evitare di far assaggiare ai bambini bevande alcoliche e prestare attenzione alle porzioni ipercaloriche dei piatti tradizionali.

Abitudini

Cercare di mantenere il normale ritmo sonno/veglia è fondamentale per evitare difficoltà dopo le feste. Si consiglia di osservare la regolarità dei pasti e favorire il movimento, dedicando del tempo ogni giorno all’aria aperta. Il riparto delle calorie nel corso della giornata e il mantenimento di pasti leggeri contribuiscono a mantenere l’equilibrio.

Attività

Organizzare i compiti scolastici aiuta a evitare concentrazioni negli ultimi giorni. Limitare il tempo davanti agli schermi e favorire il movimento all’aria aperta sono pratiche consigliate. Promuovere incontri con amici e coetanei e incoraggiare la lettura sono aspetti cruciali per lo sviluppo cognitivo e sociale dei bambini.

Ambiente

In un periodo con elevata diffusione di patogeni respiratori, adottare precauzioni è essenziale. Lavare frequentemente le mani e, se necessario, utilizzare la mascherina contribuisce a proteggere nonni e familiari fragili. Insegnare ai bambini il rispetto per l’ambiente è altrettanto importante, con un’attenzione particolare alla scelta dell’abbigliamento adatto alle condizioni locali.

Attenzione

Garantire la sicurezza dei giocattoli, adattandoli all’età del bambino, è cruciale. La prevenzione di incidenti, cadute e malattie richiede l’attenzione continua dei genitori. Filtrare e commentare le informazioni sugli eventi attuali in modo adatto all’età dei bambini è importante, considerando la loro sensibilità.

Il presidente SIPPS, Giuseppe Di Mauro, sottolinea che le festività dovrebbero essere un periodo di riposo e di riscoperta dei piccoli piaceri spesso trascurati. Invita i genitori a privilegiare i momenti di relazione e confronto, sia all’interno del nucleo familiare che all’esterno di casa.

Piercarlo Salari, pediatra e responsabile del Gruppo di Lavoro SIPPS per il sostegno alla genitorialità, suggerisce di utilizzare la tranquillità delle vacanze per rivedere il piano di vaccinazioni e bilanci di salute dei bambini, valutando la loro maturazione neuropsicomotoria.

In conclusione, seguire questi consigli permette di vivere le vacanze in modo equilibrato, assicurando il benessere fisico e emotivo dei bambini. La SIPPS enfatizza l’importanza di adottare precauzioni senza rinunciare al divertimento, creando così ricordi indelebili di festività felici e sicure.