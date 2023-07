Vacanze pet-friendly: Italia al primo posto in Europa

L’Italia, con il 40per cento di alloggi pet-friendly, è al primo posto nella classifica europea. Crescono del 90% le notti prenotate da italiani per soggiornare con animali familiari.

MILANO – Con le vacanze alle porte, Airbnb svela le ultime tendenze dei viaggi pet-friendly. Dopo aver registrato già nel 2022 oltre 20mila soggiorni con animali, la piattaforma ha rilevato quest’anno un aumento globale di quasi il 50per cento delle notti prenotate. Per i viaggi in Italia, la percentuale cresce fino al 67per cento, e se guardiamo ai soli italiani che si preparano a partire con il proprio amico a quattro zampe, la percentuale arriva al 90per cento.

Destinazioni pet-friendly: guida l’Italia

In generale, più del 27% degli alloggi su Airbnb ha caratteristiche pet-friendly, in aumento dal 23% del 2018. In Italia, il dato è al 39%. Non sorprende che il nostro paese – che conta oltre 32 milioni di animali familiari- sia al primo posto in Europa.

La classifica completa include

Italia (39%)

Austria (29%)

Regno Unito (28%)

Svizzera (27%)

Germania (26%)

Spagna (26%)

Francia (23%)

Ungheria (22%)

Paesi Bassi (22%)

Belgio (20%)

Danimarca (20%)

Chi viaggia con animali?

Anche per quanto riguarda l’abitudine di fare le valigie per le vacanze insieme al proprio pet, gli italiani sono al primo posto. La classifica completa dei Paesi con il maggior numero di viaggiatori pet-friendly per l’estate 2023 secondo Airbnb comprende:

Italia

Belgio

Stati Uniti

Regno Unito

Germania

Spagna

Paesi Bassi

Portogallo

Canada

Francia

Località preferite

Per quanto riguarda le città con più notti prenotate dagli ospiti Airbnb che viaggiano con i propri animali familiari per quest’estate, in Italia la Toscana domina la classifica con ben 5 destinazioni, 4 delle quali occupano le prime posizioni. Segue la Puglia con due località, una all’ottavo e una al decimo posto.

Castiglione della Pescaia, Toscana

Camaiore, Toscana

Capoliveri, Toscana

Monte Argentario, Toscana

Sanremo, Liguria

Desenzano del Garda, Lombardia

Stintino, Sardegna

Porto Cesareo, Puglia

Viareggio, Toscana

Nardò, Puglia

I viaggiatori cercano alloggi pet-friendly lontano dalla folla delle città. Osservando questa tendenza insieme alla percentuale di soggiorni su Airbnb di ospiti con i propri animali in aree lontane dalle principali città, si nota come circa l’80% delle prenotazioni per soggiorni di questo tipo in Italia per l’estate 2023 si riferisca a zone rurali fuori dai grandi centri urbani. Tra le sistemazioni pet-friendly più presenti nelle wishlist si trovano alloggi unici e particolarmente amati dai viaggiatori che vogliono vivere un soggiorno con i propri animali.