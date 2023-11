Vacanze in moto: il nuovo trend tra gli italiani

Nel 2022 il Bel Paese ha registrato un nuovo record in fatto di moto. Infatti, le vendite dei mezzi a due ruote hanno portato il mercato italiano a essere il primo in Europa nel settore. Questa tendenza va a influenzare non solo la circolazione nelle città, ma anche il modo di partire per le vacanze.

In modo da prepararsi al meglio ad affrontare lunghi o brevi viaggi, ci sono una serie di utensili moto di cui non si può fare a meno, sia che si tratti di attrezzi da tenere nel proprio garage o di kit da viaggio.



Utensili moto must-have

I garage degli amanti di moto somigliano spesso a piccole officine. Se si è alle prime armi o in caso si abbia acquistato solo da poco una due ruote, però, gli utensili a disposizione potrebbero scarseggiare.

I motociclisti più esperti, abituati a mettere mano alla moto e al fai da te, sanno bene che è inutile procedere all’acquisto in massa di centinaia di attrezzi diversi. La regola d’oro è “pochi ma buoni”, almeno per iniziare.



Le chiavi giuste

Le regine del bricolage sono presenti nella maggior parte delle case, almeno per i modelli più comuni, ma per prendersi adeguatamente cura della propria moto, bisogna scegliere alcune chiavi specifiche, facendo attenzione a dimensioni e qualità.

Utilizzare prodotti realizzati in materiali scadenti o di dimensioni errate potrebbe causare danni permanenti a viti, bulloni o altre parti del veicolo. Dunque, è necessario optare sempre per chiavi in materiali forti e robusti, anche se vuol dire spendere di più.

Limitare i costi è possibile acquistando solo chiavi che possano essere effettivamente utilizzate sulla moto. Per quanto riguarda le chiavi inglesi o combinate, per esempio, quelle impiegate più comunemente hanno grandezze variabili tra gli 8 e i 15 cm. Da comprare anche delle chiavi a bussola da ½” e ¼”, oltre a quelle dinamometriche.

Se si preferisce, invece di mettere nel carrello delle classiche chiavi inglesi, si possono scegliere quelle a cricchetto, che permettono di lavorare più facilmente anche su pezzi altrimenti difficili da raggiungere o su cui non si riesce ad applicare la forza giusta.



Altri utensili indispensabili

Quando si parte, uno degli inconvenienti tipici in cui si rischia di incorrere è una gomma forata. Non c’è niente di peggio che attendere i soccorsi sotto il cocente sole di agosto, magari in autostrada accanto a macchine che sfrecciano.

Questo inconveniente può essere facilmente evitato, portando sempre con sé un kit d’emergenza per riparazioni veloci. In commercio se ne trovano diversi, provvisti di bombole di Co2, manometro, strisce sigillanti e punteruoli.



Conclusioni

Partire in sella a una due ruote è un’esperienza che lascia il segno, sempre unica a prescindere da quante altre volte lo si sia fatto in precedenza.

Tuttavia, gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo e anche la moto va preparata alla partenza. Acquistare gli attrezzi giusti, pensando alla qualità, permette di ridurre al minimo rischi e inconvenienti, per godersi al meglio le proprie vacanze.