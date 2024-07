Vacanze in agriturismo: accoglienza per famiglie e animali domestici

Le strutture agrituristiche si confermano la scelta ideale per trascorrere le vacanze estive in compagnia dei propri animali domestici

Un numero sempre crescente di italiani opta per portare con sé i cani, i gatti e gli altri amici a quattro zampe durante le vacanze, evitando di doverli lasciare a casa. Inoltre, gli agriturismi si sono distinti per l’attenzione e la disponibilità nell’accogliere gli animali, offrendo soluzioni ideali per una vacanza in famiglia completa.

In aumento le vacanze con animali domestici

Secondo un’indagine condotta da Coldiretti/Ixe’, si stima che quest’estate 8 milioni di italiani partiranno in vacanza portando con sé i loro animali domestici. Il 40% dei proprietari di animali ha scelto di non lasciarli a casa, considerando anche le temperature elevate che caratterizzano i centri urbani. Inoltre, il 14% vorrebbe portare i propri animali, ma è frenato dalla mancanza di strutture che li accolgano, mentre il 46% opterà per affidarli a parenti, amici o strutture specializzate.

La scelta ideale? L’agriturismo

Gli agriturismi si distinguono per essere in prima linea nell’accoglienza degli animali domestici. Più del 60% delle circa ventiseimila strutture presenti in Italia offre l’opportunità di alloggiare con gli amici a quattro zampe, garantendo una soluzione ideale per coloro che desiderano trascorrere le vacanze in compagnia dei loro cani, gatti e altri animali domestici. Nella regione della Marca Trevigiana, la maggior parte degli agriturismi affiliati a Terranostra offre questa forma di accoglienza estesa. Tuttavia, è consigliabile informarsi sempre e consultare il sito web www.campagnamica.it

Garantire il benessere degli animali in vacanza

La crescita delle opportunità di accoglienza, che va dagli agriturismi alle spiagge, rappresenta anche una misura importante per contrastare il fenomeno dell’abbandono degli animali domestici. Durante i mesi estivi, si registra un picco di abbandoni che colpisce circa 50.000 cani e 80.000 gatti ogni anno, secondo i dati del Comando Unità Forestali Ambientali dei Carabinieri. Pertanto, è fondamentale prestare attenzione al benessere degli animali durante le vacanze, assicurando loro un’adeguata idratazione, ombra e areazione durante i viaggi e disponendo di cibo preferito, giocattoli familiari e un kit di pronto soccorso che includa articoli essenziali per la cura dei loro bisogni.

Le vacanze in agriturismo si confermano come un’opportunità perfetta per le famiglie che desiderano trascorrere momenti di relax in compagnia dei propri animali domestici. La crescente cultura dell’accoglienza negli agriturismi italiani rappresenta un punto di riferimento per garantire una vacanza completa e gratificante per tutti i membri della famiglia, a due o quattro zampe.