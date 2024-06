Tempo di vacanze! È così facile dimenticare?

Durante le vacanze estive, tempo di liberare la mente, le occasioni di smarrire i nostri possedimenti sono molte. Ecco qualche curiosità

Anche quest’anno si avvicinano le vacanze estive, un periodo in cui quasi tutti non vedono l’ora di partire e godersi qualche giorno di svago e relax.

Il problema è che, con il passare dei giorni in vacanza ci si rilassa sempre di più, la mente è più focalizzata sul riposo e sulla disconnessione dalla routine e i doveri e alla fine delle vacanze si perde la concentrazione che si aveva al momento della partenza, al punto da dimenticare o perdere qualcosa quando si rifà la valigia per tornare a casa. Secondo una recente indagine di Jetcost.it, infatti, sette italiani su dieci perdono qualcosa durante le vacanze.

Il sondaggio

La ricerca è stata condotta su 2.000 persone di età superiore ai 18 anni, che hanno fatto una vacanza estiva almeno una volta negli ultimi due anni.

Inizialmente è stato chiesto a tutti gli intervistati se fossero stati in vacanza almeno una volta negli ultimi due anni. E’ stato successivamente chiesto loro se avessero mai “perso” o dimenticato qualcosa durante le vacanze e il 73% ha risposto di sì. A coloro che hanno risposto in modo affermativo è stato poi domandato cosa avessero perso e le risposte più frequenti del sondaggio sono state le seguenti:

Vestiti (72%)

Tecnologia (67%)

Giocattoli (60%)

Occhiali (52%)

Borse, zaini e portafogli (47%)

Libri (33%)

Chiavi (24%)

Gioielli (9%)

Orologi (7%)

Denaro (6%)

Cappelli, costumi da bagno e biancheria intima sono stati i più smarriti, risposta alla domanda di quali indumenti specifici avevano perso più facilmente. Per quanto riguarda la tecnologia, gli oggetti più smarriti sono stati caricabatterie, cuffie e dispositivi USB, mentre per quanto riguarda i gioielli, orecchini, ciondoli e anelli.

Per quanto riguarda il recupero di essi, l’81% degli intervistati ammette di non averli recuperati.

In più, una curiosità: Jetcost.it ha chiesto a tutti gli intervistati con figli se ne avessero mai “perso” qualcuno mentre erano in vacanza, anche se per un breve periodo di tempo; un genitore su cinque ha risposto di sì (22%), con un tempo medio di scomparsa di 5 minuti. I luoghi più frequenti per questa casistica sono stati: