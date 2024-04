Uova di Pasqua e sorrisi per i degenti ospedalieri

MONTEBELLUNA – Domenica mattina, in occasione delle festività pasquali, i Carabinieri della Compagnia di Montebelluna hanno confermato il loro impegno nella comunità locale attraverso un gesto di grande generosità e solidarietà. Recandosi presso il reparto di pediatria dell’ospedale “San Valentino” di Montebelluna per portare un po’ di gioia e conforto ai piccoli degenti, consegnando loro delle uova di Pasqua.

Ma l’iniziativa non si è limitata ai bambini ricoverati. Gli stessi Carabinieri hanno esteso il loro gesto di affetto facendo visita al reparto di geriatria e portando un sorriso sul volto degli ospiti più anziani, spesso soli e bisognosi di attenzioni speciali in occasione delle festività.

Questo semplice atto di generosità e vicinanza alla comunità dimostra quanto sia importante per le istituzioni locali essere presenti e sensibili alle esigenze dei cittadini, soprattutto in momenti di difficoltà come quelli vissuti durante un ricovero ospedaliero.