“UNIVERSO”: magia equestre nelle Grave di Papadopoli

La Scuola di Equitazione “L’Isola” presenta a Cimadolmo il suo primo Gala serale di teatro equestre: un viaggio oltre la quotidianità

CIMADOLMO (TV) – Sabato 20 luglio, a partire dalle ore 18:30, la Scuola di Equitazione “L’Isola”, situata nelle Grave di Papadopoli, mette in scena il suo primo Gala serale di teatro equestre aperto al pubblico, offrendo uno spettacolo straordinario a ingresso gratuito. Trenta giovani talenti, di età compresa tra i 7 e i 20 anni, si esibiranno in sella a venti magnifici cavalli, sotto la guida del maestro Rudj Bellini, rinomato artista di teatro equestre.



“UNIVERSO”: spettacolo equestre di connessione e armonia

Con questo spettacolo, intitolato “UNIVERSO”, Carlotta Agnoletto, istruttrice presso la Scuola di Equitazione “L’Isola”, racconta l’ambizione di voler puntare in alto: “La volontà nostra è quella di portare le persone a prendere coscienza della dimensione in cui viviamo. Uscire dalla prospettiva della propria quotidianità, con i suoi problemi e le sue difficoltà, per approcciarsi ad una modalità di apertura verso ciò che esiste, oltre a noi stessi, nell’universo. In altre parole, significa aprire il cuore e la mente a ciò che l’universo ha da offrire, cercando di connettersi positivamente con tutto ciò che ci circonda.”



Il cavallo, maestro di socialità

Il messaggio di “UNIVERSO” è dunque chiaro: “Una volta che ti sei aperto e cerchi di connetterti in maniera propositiva a tutto quello che l’Universo ti dà, troverai delle risposte e riuscirai a nutrirti di chi ti sta dando il suo contributo, aumentando il valore della tua esistenza” continua Carlotta. E il cavallo, animale sociale per eccellenza, amplifica questa lezione di connessione. Vivendo in branco, infatti, i cavalli insegnano agli uomini l’importanza delle relazioni e della cooperazione, ai fini della sopravvivenza.

“UNIVERSO” rappresenta l’apice di un percorso artistico che ha visto le precedenti produzioni – “VOLO” e “RESPIRO” – suscitare grande entusiasmo e ammirazione. “VOLO” ha esplorato il tema dello stare insieme e della libertà, paragonando i giovani artisti a cavallo ad uno stormo di uccelli in volo armonioso. “RESPIRO” ha affrontato il tema dell’ansia quotidiana, indagando come la presenza del cavallo possa riportare l’uomo ad una dimensione di serenità e benessere.



Arte equestre: una disciplina per tutti

Alla Scuola di Equitazione “L’Isola”, il percorso del teatro equestre è iniziato già qualche anno fa, quando il progetto è stato accolto con entusiasmo dalla FISE Veneto. Da allora, una Commissione dedicata è al lavoro per sviluppare la formazione di giovani artisti, con la finalità di far riconoscere questa disciplina a livello nazionale. “All’estero il teatro equestre è molto più seguito, c’è un bel ritorno rispetto ai giovani e alle famiglie, perché è una disciplina molto aggregante, che vanta un sacco di aspetti positivi, il primo è la trasversalità, perché qui tutti trovano il proprio spazio.”

A differenza dell’agonismo, inoltre, il teatro equestre permette di lavorare con le risorse disponibili, sviluppandone il potenziale senza la pressione della competizione. “Questo crea poca tensione sia nei cavalli, che si sentono parte di una performance pseudo-naturale, sia negli allievi, che certamente si allenano e ricercano la qualità, ma senza soffrire lo spirito agonista.”



Scuola di Equitazione “L’Isola” pioniera del teatro equestre

La Scuola di Equitazione “L’Isola” è pioniera in Italia nel campo del teatro equestre e mira a rendere questa disciplina sempre più accessibile e riconosciuta. “La Federazione Veneta ci ha già aperto le porte, sappiamo la Federazione Italiana ci sta osservando e noi cerchiamo di promuovere tutto questo quanto più possibile, a partire da questo Gala, che chiuderà tre giorni di Camp, dove i ragazzi qui all’Isola soggiorneranno, lavoreranno all’organizzazione dello spettacolo e si prepareranno alla performance” chiosa l’istruttrice.



Dove e quando: tutti i dettagli dell’evento

Lo spettacolo “UNIVERSO” si terrà nelle Grave di Papadopoli, località storica del comune di Cimadolmo, in provincia di Treviso, dove i giovani allievi della Scuola di Equitazione “L’Isola”, dopo aver incantato il pubblico al Gala di Fiera Cavalli a Verona lo scorso anno e al prestigiosissimo Cheval Passion di Avignone (Francia), sono pronti ad emozionare il pubblico di casa.



Prossimi appuntamenti: in sella verso nuove avventure

E i prossimi appuntamenti? L’autunno vedrà Carlotta, Rudj, i ragazzi e ben 40 cavalli partecipare allo Sweden International Horse Show, portando il loro straordinario numero equestre sulla scena internazionale.

Questo prestigioso evento offrirà a tutta la tribù dell’Isola – come si definiscono loro – un’ulteriore opportunità di mostrare il proprio talento nel teatro equestre, condividendo magia ed emozioni con un pubblico ancora più ampio.