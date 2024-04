Università di Padova tra i migliori atenei italiani

Un’analisi delle università italiane e dei corsi di laurea più gettonati, una guida essenziale per i maturandi.

Gli esami di maturità sono alle porte: un’analisi delle più autorevoli classifiche universitarie offre ai futuri studenti indicazioni sulle migliori città universitarie dove frequentare il corso di laurea desiderato.

I risultati di questa ricerca sono stati pubblicati dalla piattaforma di apprendimento Preply, che ha esaminato le classifiche accademiche di U.S. News in collaborazione con l’istituto di analisi Clarivate, analizzando in particolare i dieci corsi di laurea più popolari nelle principali città universitarie italiane.

Area disciplinare Migliore città Università Medicina Milano Università degli Studi di Milano Scienze sociali Roma Sapienza – Università di Roma Psicologia Padova Università degli Studi di Padova Biologia Milano Università degli Studi di Milano Informatica Trento Università di Trento Matematica Roma Sapienza – Università di Roma Ecologia Roma Sapienza – Università di Roma Fisica Roma Sapienza – Università di Roma Ingegneria elettrotecnica Padova Università degli Studi di Padova Ingegneria meccanica Roma Sapienza – Università di Roma Tabella 1: Le città universitarie più indicate per i diversi corsi di studi



Sapienza – L’Università di Roma è particolarmente raccomandata dagli esperti

Il campo delle scienze sociali è estremamente popolare tra gli studenti del primo anno e le università italiane offrono eccellenti opportunità di studio. Gli esperti universitari raccomandano in particolare l’Università di Roma come istituzione leader in questa area disciplinare.

Roma non solo si distingue come la migliore università dove frequentare i corsi di scienze sociali, ma anche dove studiare matematica, ecologia, fisica e ingegneria meccanica. La Sapienza ha ricevuto le valutazioni positive degli esperti in un numero così vasto di discipline, che nessun’altra città universitaria italiana è riuscita ad eguagliare.



Milano è la migliore città dove studiare medicina

Attualmente il corso di laurea in medicina è uno dei più ambiti in Italia e conta circa 33 mila laureandi. Secondo i principali esperti universitari statunitensi, l’Università degli Studi di Milano rappresenta un’eccellente opportunità per chi è interessato alla medicina umana: la facoltà si distingue in particolare per la sua importanza accademica, l’adozione di metodologie di ricerca all’avanguardia e una formazione orientata alla pratica.



A Padova la migliore università per psicologia e ingegneria elettrotecnica

Tra gli esperti universitari internazionali, l’Università degli Studi di Padova è particolarmente riconosciuta per il dipartimento di psicologia. L’ateneo si distingue per l’eccezionale lavoro di ricerca nel campo della psicologia e offre agli aspiranti psicologi un ambiente stimolante per esplorare e comprendere i complessi meccanismi della mente umana. Inoltre per coloro che sono interessati alle materie tecniche Padova si rivela particolarmente indicata anche per gli studenti di ingegneria elettrotecnica, corso di studi valutato positivamente dagli esperti. L’ingegneria elettrotecnica è una delle discipline in maggiore espansione e offre opportunità di carriera altamente remunerative.



Valutazione positiva per la facoltà di informatica dell’Università di Trento

L’informatica rappresenta oggi una disciplina particolarmente popolare: gli esperti informatici sono molto richiesti in numerosi settori lavorativi ben retribuiti. L’Università di Trento è riconosciuta a livello nazionale come la migliore università per il corso di laurea in informatica. L’istituzione si distingue per il suo corpo docenti di eccellenza e per le attrezzature digitali all’avanguardia.



Città universitaria Valutazione(punteggio da 1 a 10) Roma 9.5 Padova 8.5 Bologna 7.9 Milano 7.6 Napoli 7.5 Pisa 6.6 Firenze 5.9 Torino 5.8 Trento 5.5 Pavia 4.4 Tabella 2: Valutazioni medie di tutte le università da parte degli esperti, secondo l’analisi delle valutazioni delle dieci aree disciplinari più popolari.



Pavia occupa la posizione più bassa nelle classifiche universitarie

Secondo le valutazioni degli esperti, nel confronto con altre città universitarie, Pavia risulta essere la meno consigliata dove intraprendere un percorso accademico. I dati analizzati evidenziano che gli esperti universitari valutano in modo particolarmente negativo i dipartimenti di informatica, biologia ed ingegneria elettrotecnica.

Come è stata condotta l’analisi: Al fine di determinare quali siano le migliori città universitarie dove frequentare i diversi corsi di laurea sono state selezionate le dieci città universitarie più grandi e le dieci facoltà più popolari in Italia. I dati utilizzati per l’analisi, comprese le valutazioni e le recensioni dei corsi di laurea, sono stati presi dalla classifica delle migliori università pubblicata dalla U.S. News in collaborazione con l’istituto di analisi Clarivate. Le valutazioni degli esperti sono state poi convertite in un sistema di punteggi e i dipartimenti delle diverse città sono stati confrontati e classificati in base ai punteggi ottenuti. La città che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto è stata dichiarata la città più indicata in cui studiare e le sono stati assegnati 10 punti mentre tutte le altre città sono state classificate in base al loro punteggio. L’analisi è stata condotta nel gennaio 2024.