Università Ca’ Foscari promuove gli Economics Tuesday Talks, dibattiti online aperti a tutti

Si terranno di martedì gli Economics Tuesday Talks promossi dall’Università Ca’ Foscari di Venezia: un appuntamento digitale gratuito e aperto a tutti, per ascoltare, capire ed essere consapevoli dei fenomeni che hanno un impatto sulla nostra vita e sul nostro lavoro, così come sulle nostre abitudini e sui nostri ritmi.

Argomenti dei Talks

Gli Economics Tuesday Talks sono suddivisi per i seguenti macro argomenti:

• #Venezia1600

I Talks #Venezia1600 intendono omaggiare la Venezia sempre vivace, innovativa e orientata al mondo, che ha poco compiuto i 1600 anni di storia e che nel 1868 ha favorito la nascita della Regia Scuola Superiore di Commercio, oggi meglio conosciuta come Università Ca’ Foscari Venezia.

• #NextGenerationEU

I Talks #NextGenerationEU ruotano attorno ai concetti chiave del piano per la ripresa dell’Europa, messa alla prova dalla pandemia da COVID-19, quali economia, finanza, sostenibilità, ma anche cambiamenti climatici, legalità, opportunità e nuovi equilibri internazionali, in un anno in cui proprio l’Italia è chiamata ad ospitare il G20.

• COVID-19

I Talks #COVID-19 offrono interessanti spunti di riflessione sugli impatti del virus che ha improvvisamente interrotto il nostro modo di vivere, di socializzare e di viaggiare, gettandoci in uno scenario oscuro, in continuo cambiamento.

In ogni sezione è possibile registrarsi ai prossimi Talks in programmazione e/o consultare quelli precedenti.

